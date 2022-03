Case abusive a Napoli, 3mila diffide ai cittadini: chi deve pagare e cosa fare in caso di errore La commissione Urbanistica: “Sospendere le diffide per verificare la procedura”. NapoliServizi: “Applicato il regolamento. In caso di errore, contattateci”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Raffica di diffide per abusi edilizi a Napoli. Oltre 3mila lettere di pagamento per le indennità di occupazione sono state inviate dalla NapoliServizi, la società che gestisce il patrimonio comunale, a chi occupa una casa costruita illegalmente e acquisita, per questo, dal Comune. Ma è caos. La commissione Urbanistica del consiglio comunale di Napoli, presieduta da Massimo Pepe, ha segnalato che le missive “per il recupero della corresponsione di indennità di occupazione di immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale stanno arrivando non solo a chi effettivamente occupa appartamenti abusivi acquisiti dal Comune, ma anche ai cittadini che hanno fatto domanda di condono e sono in attesa di risposta dal Municipio".

NapoliServizi: “Applicato il regolamento. In caso di errore, contattateci”

Per la NapoliServizi, però, contattata da Fanpage.it, è stato solo applicato il Regolamento. “Secondo il regolamento del Comune di Napoli sugli immobili abusivi – spiega la società – le indennità sono dovute fino a quando l'utente non ha ricevuto il condono. Quindi anche chi ha presentato domanda di condono deve versare l'indennità".

Cosa bisogna fare, però, in caso di errore? "Se invece la diffida è arrivata a qualcuno che ha già ricevuto il condono definitivo – conclude NapoliServizi – deve rispondere presentando l'istanza di condono e chiedendo di non ricevere più la lettera con la richiesta di indennità. La NapoliServizi aggiornerà, in questo modo, i data base”.

La commissione: “Sospendete le diffide”

Il tema è stato affrontato oggi, dalla commissione Urbanistica, presieduta da Massimo Pepe, che ha inviato una nota all'assessora all’Urbanistica Laura Lieto e all’assessore al Patrimonio Pier Paolo Baretta, con una richiesta di sospensione delle diffide di 2 mesi. “Si fa rilevare – scrive la commissione – che stanno pervenendo a numerosi cittadini (circa 3.000) diffide provenienti dalla Napoli Servizi notificate indistintamente a tutti i cittadini che hanno commesso abusi edilizi”.