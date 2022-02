Cardarelli, ci sono oltre 100 pazienti in Pronto Soccorso: la struttura chiude ai non urgenti

L’ospedale di Napoli "Antonio Cardarelli", il più grande del Sud Italia, è in crisi a causa dell’eccesso di ricoveri. E la direzione sanitaria ha deciso di sospendere le attività del pronto soccorso sbarrando ad horas l'accesso ai pazienti «non urgenti».

I tre dirigenti medici Maria Festa, Giovanni Barone e Giuseppe Visone firmano la dura nota – destinata alla centrale del 118 e alla dirigenza dell'ospedale – che fotografa una situazione di disagio pesantissimo ben lontana dal «miracolo» di cui parla il presidente della Regione Vincenzo De Luca riferendosi alla sanità campana:

Si comunica la totale paralisi del Pronto soccorso dove sono presenti 98 pazienti in Obi (osservazione breve intensiva ndr.) più 18 pazienti in visita che occupano tutti gli spazi e le medicherie, rendendo impossibile l'assistenza il distanziamento.

È del tutto impossibile garantire l'accesso in sicurezza dei pazienti provenienti dall'esterno con ambulanze o mezzi propri, sia in mancanza di spazi che di barelle. Il personale è esposto ad alto rischio di contagio insieme ai pazienti ed è esposto ad episodi di aggressione per il contesto in cui è costretto a lavorare.

Resta tutto l'impegno del personale a provare a garantire ogni assistenza e supporto ai pazienti anche in condizioni così difficili.