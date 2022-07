I carabinieri stanno bussando alle porte di chi occupa abusivamente case popolari nel Napoletano Case popolari occupate abusivamente, i carabinieri bussano alla porta degli inquilini irregolari. Accade nel comune di Giugliano in Campania.

A cura di Redazione Napoli

L'occupazione abusiva di alloggi popolari è un atto vile perché sottrae, con una violenza spesso "spalleggiata" da gruppi criminali, il diritto all'alloggio alle persone che ne hanno realmente titolo e necessità. Napoli e la sua provincia hanno una storia pluridecennale da questo punto di vista: è dagli anni Ottanta, dal post-terremoto che i fabbricati Erp, in particolare quelli sorti per placare la "fame" di alloggi nel quadrante a Nord del capoluogo, vengono dapprima occupati abusivamente e poi il reato è sanato. Basti pensare alla 167 di Scampia, quartiere di Napoli, o al "Bronx" di San Giovanni a Teduccio, area Est; al Parco Primavera di Melito o, ancora, ad Afragola, al Rione Salicelle. O al famigerato Parco Verde di Caivano.

Stavolta i carabinieri stanno avviando un censimento-monitoraggio nei cosiddetti "Fabbricati pesanti" del comune di Giugliano, lì dove sono sono stati identificati gli occupanti delle palazzine di via Casacelle. «L’attività svolta ieri pomeriggio dai militari della compagnia di Giugliano – si legge in una nota dell'Arma – rientra in una pratica diffusa e odiosa. Oltre che illegale. Parliamo delle occupazioni abusive di appartamenti popolari e non». I controlli sono stati condotti insieme a funzionari dell'Amministrazione comunale giuglianese. Il civico è il 71, nel rione dei cosiddetti “fabbricati pesanti”.

Dei 12 appartamenti che compongono lo stabile, 2 sono risultati occupati senza alcun titolo. Denunciati i residenti per invasione di terreni ed edifici. Uno di loro dovrà rispondere anche di minacce e ingiurie nei confronti del funzionario comunale, attaccato durante il censimento. «I controlli saranno capillari, sistematici e continueranno anche nei prossimi giorni», fanno sapere i carabinieri della compagnia giuglianese.