Capodanno Napoli 2022, al Maschio Angioino il concertone con Diodato e James Senese: come vederlo Il concertone Passione Live sarà trasmesso dalle ore 21,30 in diretta streaming, in Tv e in radio: tutti gli ospiti, il programma e come vederlo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto C. Benincasa

Tutto pronto per il concertone di Capodanno 2022 a Napoli che si terrà questa sera al Maschio Angioino, a partire dalle 21,30. Sul palco si esibirà un parterre d'eccezione, con artisti del calibro di Diodato, James Senese, Enzo Gragnaniello, Raiz degli Almamegretta, ma anche l'attrice Teresa Saponangelo, reduce del successo del film "È stata la mano di Dio", di Paolo Sorrentino. Il concertone dal titolo Passione Live-Capodanno 2022, si ispira allo show musicale di John Turturro e sarà trasmesso in streaming e in diretta in Tv senza pubblicità. Un'iniziativa del Comune di Napoli, finanziato dalla Regione Campania con fondi Poc Campania 2014/2020.

Show con Diodato, James Senese e Enzo Gragnaniello

Tanti gli ospiti nel cast: Emanuela Bianchini (étoile internazionale), Diodato, Raiz (Almamegretta), James Senese, Enzo Gragnaniello e ‘O Zulù, ai quali si affiancano gli interpreti musicali Flo, Irene Scarpato (Suonne d’Ajere), Simona Boo, Francesco Di Bella (24Grana), Dario Sansone (Foja), Roberto Colella (La Maschera), Maldestro e Gnut. La direzione musicale è affidata a Ernesto Nobili (Chitarre acustiche e Plettri). Ci saranno, infine, anche i Deejay Irene Ferrara e Marco Messina e l’attrice Teresa Saponangelo. La produzione dell’evento è di Arealive srl. A condurre la serata ci saranno i presentatori Gianni Simioli e Barbara Foria.

Il programma

Nel corso della serata si canteranno canzoni famose, come "Era De Maggio", "Passione", "Carmela" e "Vesuvio", reinterpretate in chiave contemporanea, ed i testi teatrali del grande Eduardo De Filippo, recitati e resi tridimensionali dalle performance, ed il racconto visivo inedito fatto di immagini d'autore. Lo spettacolo in diretta sarà inframezzato da contributi video artistici, preregistrati di giorno, rappresentativi di alcuni dei luoghi più suggestivi ed importanti di Napoli e commentati da narratori di eccezione: gli artisti napoletani.

Il regista dello spettacolo è il maestro Mvula Sungani (ideatore anche delle coreografie e delle spettacolarizzazioni). Lo show si concluderà intorno all'una di notte.

Dove vedere il Concerto di Capodanno Napoli 2022

Lo spettacolo PASSIONE LIVE – CAPODANNO A NAPOLI 2022 in diretta dal Maschio Angioino andrà in onda stasera 31 dicembre a partire dalle 21,30 e sarà visibile:

