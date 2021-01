Sono oltre 150 i pacchi alimentari già distribuiti a Natale e Capodanno a Napoli a poveri, anziani e detenuti dal Comune di Napoli, tramite la NapoliServizi. La distribuzione proseguirà fino al prossimo 5 gennaio, in prossimità della festa della Befana. I pacchi, contenenti beni di prima necessità, sono stati distribuiti presso mense, associazioni, case di riposo e carceri, dalla società Napoli Servizi, che ha messo a disposizione personale e mezzi. "Attraverso un lavoro di collaborazione e di sinergia tra l'Amministrazione Comunale e la sua partecipata – sottolinea in una nota l'azienda guidata dall'amministratore Salvatore Palma – è stato possibile dare una risposta immediata alle esigenze della città soprattutto in momento di difficoltà come quello attuale".

Oltre 150 pacchi alimentari già distribuiti a Natale e Capodanno

In particolare sono stati distribuiti presso; la mensa del Carmine, l'Associazione figli di famiglia, Mensa Suore Cristo Re, mensa parrocchia Santissimi Pietro e Paola, mensa Parrocchia Immacolata, mensa Parrocchia dell'Arco Mirelli, il carcere di Secondigliano, di Nisida e di Pozzuoli. La distribuzione continuerà fino al 5 gennaio. Si tratta di un sostegno speciale rispetto agli altri anni, per aiutare chi è in maggiore difficoltà soprattutto in questo periodo di forte crisi economica del Coronavirus, dove anche per i familiari di persone bisognose o fragili è diventato difficile fare visita ai propri parenti, a causa delle restrizioni per la pandemia o per i contagi che hanno colpito i familiari. Molte più persone, quindi, quest'anno, sono rimaste sole a Natale e Capodanno e gli addetti della NapoliServizi hanno portato loro anche conforto oltre ai pacchi alimentari.