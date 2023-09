Cane azzanna bimbo di 5 anni, morsi sul gluteo e coscia strappata: ricoverato al Santobono di Napoli Il bimbo ancora ricoverato al Santobono in chirurgia pediatrica sotto osservazione e sotto terapia antibiotica.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Bimbo di 5 anni azzannato da un cane a Licola, frazione di Giugliano in Campania. Il bambino era a passeggio, quando è stato assalito ferocemente dall'animale che l'ha morso al gluteo e alla coscia destra, provocandogli una profonda ferita e strappando quasi la carne. Il bambino è stato immediatamente soccorso e trasportato all'Ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove la ferita gli è stata suturata.

Il bimbo ancora ricoverato al Santobono

Il piccolo è stato subito operato presso il reparto di Chirurgia pediatrica del nosocomio partenopeo, guidato da primario Giovanni Gaglione. L'intervento chirurgico è andato bene e la ferita gli è stata suturata, scongiurando, così, che la carne potesse strapparsi. Il bimbo, a quanto apprende Fanpage.it, è ancora ricoverato in chirurgia al Santobono, dove è attentamente monitorato. Si trova sotto osservazione e sotto terapia antibiotica per scongiurare il rischio che possano insorgere delle infezioni. Ma le sue condizioni, secondo il personale sanitario che lo ha in cura, non desterebbero grandi preoccupazioni.

Aggredito da un cane in strada

L'episodio è accaduto venerdì della scorsa settimana, nel comune dell'area a nord di Napoli. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Dalle prime informazioni circolate, sembra che il bimbo fosse a passeggio con la nonna e un fratellino, quando sarebbe stato assalito da un cane, di razza American bully, fuggito da una villetta vicina. Sul posto sarebbero poi intervenuti i proprietari che sono riusciti a fermare l'animale. Il bambino sarebbe stato poi portato all'Ospedale Santobono di Napoli con mezzi propri.