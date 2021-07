Can Yaman a Castellammare di Stabia: serata danzante per l’attore turco Il 31enne attore turco è stato avvistato a una festa all’Hotel Miramare di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. Tantissimi i fan che stupiti, si sono ritrovati davanti l’ex (?) fidanzato di Diletta Leotta e hanno voluto immortalare il momento. L’attore turco sarà a breve impegnato nelle riprese del remake di Sandokan.

A cura di Redazione Napoli

Serata danzante a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, per Can Yaman. In tanti si sono stupiti nel ritrovarsi davanti l'attore turco, 31 anni, divenuto notissimo al grande pubblico in Italia grazie alla seria Daydreamer, nel corso di una festa organizzata all'Hotel Miramare. Qualche indizio lo aveva dato lo stesso Yaman sui social, postando una storia su Instagram con la scritta "Prossima tappa?", ma nessuno immaginava fosse diretto proprio a Castellammare. E allora ecco che molti partecipanti alla festa hanno approfittato della presenza dell'attore e gli hanno chiesto di scattare una foto insieme, poi prontamente pubblicata sui social network.

La storia con Diletta Leotta già finita?

Oltre la presenza dell'attore, ha stupito anche l'assenza di Diletta Leotta, la bella giornalista sportiva siciliana al centro del gossip degli ultimi mesi proprio per la sua storia d'amore con Can Yaman. Dopo la vacanza a Istanbul, dove la giornalista ha conosciuto la famiglia di lui, che sembrava far da prologo alle nozze, rumor sempre più insistente negli ultimi tempi, i due non appaiono insieme sui social network da un po', e ultimamente stanno trascorrendo le vacanze separati: lei in Sardegna con alcuni amici, lui prima in Puglia e, nelle ultime ore, nella provincia partenopea. La storia d'amore tra i due potrebbe dunque già essere arrivata al capolinea.

Sandokan nel futuro di Can Yaman

Dopo aver raggiunto la notorietà, come detto, con Daydreamer, Can Yaman nelle prossime settimane sarà impegnato sul set del remake di Sandokan, rivisitazione in chiave moderna del famoso sceneggiato degli anni Settanta, in cui Yaman vestirà i panni del protagonista, la "Tigre della Malesia", che furono di Kabir Bedi.