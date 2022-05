Davide D’Alessandro a 16 anni è il campione delle Olimpiadi di Informatica 2022 di Napoli Il giovane studente dell’IISS “Antonio Serra” di Napoli ha vinto la selezione della provincia di Napoli e ora gareggia per quella nazionale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto IISS "A.Serra" di Napoli

Davide D’Alessandro, 16 anni, è il campione delle Olimpiadi di Informatica della provincia di Napoli. Appassionato di computer e di nuove tecnologie fin da quando era piccolo, Davide è uno studente modello dell'I.I.S.S. “Antonio Serra” di Napoli, dove frequenta il terzo anno dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni. Dopo aver superato la Selezione Scolastica delle Olimpiadi di Informatica, è stato ammesso alla difficile Selezione Territoriale della provincia di Napoli, che lo ha visto ancora una volta vincitore. Ora si pensa solo alla prossima selezione, valevole per l’ammissione definitiva alla Gara Nazionale.

A scuola c'è grande soddisfazione. Nell'istituto di Vico Trinità delle Monache – una traversa del Corso Vittorio Emanuele – il giovane Davide è considerato un piccolo genio dell'informatica. "È motivo di particolare orgoglio – scrive in una nota l'Istituto Tecnico Commerciale "A. Serra" – sapere che si tratta dell’unico alunno ad aver raggiunto questo importante traguardo a Napoli e in tutta la provincia di Napoli. La preparazione dell’alunno è stata curata dai docenti di informatica dell’istituto, i professori C. Azzalini, G. Monacelli, G. Sportelli, e dai docenti della LUISS del Dipartimento di Management & Computer Science che hanno erogato un corso gratuito messo a disposizione dall’AICA".

Alla XXI edizione delle Olimpiadi Italiane di Informatica hanno partecipato 530 scuole di tutt'Italia. La selezione territoriale si è svolta giovedì 5 maggio 2022 e vi hanno preso parte 1.524 studenti. Tra questi solo 103 atleti provenienti da tutta Italia sono stati ammessi alla selezione nazionale che si terrà a Biella presso l'istituto "Quintino Sella" dal 22 al 24 settembre 2022. Davide D'Alessandro rappresenterà la città di Napoli.