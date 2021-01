“Inviteremo di nuovo i medici che non si sono ancora vaccinati contro il Covid ad assumere la dose e ad immunizzarsi. Ci possono essere tanti motivi per i quali non tutti gli operatori sanitari si sono presentati nei giorni della chiamata per la somministrazione. Indisposizione nel giorno di chiamata, problemi di altro genere, ma anche le lunghe code e le attese al freddo e al gelo alla Mostra d’Oltremare dei primi giorni potrebbero aver scoraggiato. Adesso le file non ci sono più, c’è un sistema di prenotazioni che funziona. E noi invitiamo tutti i colleghi a immunizzarsi per una questione di sicurezza per sé stessi e per gli altri, fermo restando che il vaccino allo stato per legge non è obbligatorio”. Non ha dubbi Bruno Zuccarelli, vice-presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, contattato da Fanpage.it.

La prima fase della campagna vaccinale, destinata al personale sanitario (medici, infermieri e operatori socio-sanitari) è iniziata con il Vaccine Day del 27 dicembre scorso. Ad oggi, su 18.800 aventi diritto a Napoli prenotati sulla piattaforma regionale, mancano ancora 5mila all’appello. Alcuni non si sono presentati all’appuntamento. Ma Zuccarelli avverte: “Verranno sicuramente richiamati. Ma oggi non possiamo trarre la conclusione che 5mila persone non hanno effettuato il vaccino perché sono negazionisti”. Ad oggi sono state somministrate 93.452 dosi au 101.145 (92,4%). Di questi, 75.349 sono operatori sanitari o sociosanitari, 15.321 non sanitari e 2.782 ospiti di case per anziani.

Quali possono essere i motivi delle assenze?

Ci possono essere motivi familiari o di salute, ma potrebbero non essersi presentati magari anche perché hanno saputo che alla Mostra d’Oltremare nei primi giorni c’era da aspettare una fila di 4-5 ore al freddo e alla pioggia, al vento, all’aperto. Adesso il sistema è stato razionalizzato e non ci sono più questi problemi.

Come ordine inviterete di nuovo a vaccinarsi i medici che non l’hanno fatto?

Abbiamo inviato già l’altro ieri l’email a tutti i colleghi che non avevano fatto la vaccinazione informandoli che c’era questo tipo di disponibilità. Abbiamo subito avuto 3.500 prenotazionisu 23mila iscritti in provincia di Napoli. Mi sembra che ci sia un grandissimo interesse da parte degli operatori sanitari per fare il vaccino. Non il contrario.

A quali categorie sono rivolte le vaccinazioni?

Ad oggi possono vaccinarsi i dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate. Da lunedì anche i liberi professionisti e i colleghi pensionati possono farlo, dopo un incontro in Regione con gli ordini professionali e medici. Per questo l’Ordine dei Medici ha preparato una piattaforma alla quale già si sono iscritti oltre 3mila colleghi. Invieremo poi le liste all’Asl per le convocazioni. Il principio è che il medico libero professionista nel suo studio possa essere sicuro di non essere veicolo di infezione. Anche chi non fa attività alta libero professionale ma è chiamato per emergenza urgenza deve essere in sicurezza. Ma questo principio coinvolge anche psicologi, biologi, infermieri, tecnici di laboratorio e gli iscritti all’Asl.