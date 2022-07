Campania, i malati oncologici potranno fare l’esame del sangue per la chemio negli ospedali pubblici De Luca: “Stiamo lavorando per consentire di fare i prelievi del sangue necessari prima della chemio all’interno delle stesse strutture pubbliche”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Impegneremo le strutture ospedaliere a fare le analisi del sangue per i pazienti oncologici, necessarie quando devono fare la chemioterapia, nella struttura pubblica in tempi rapidi. Stiamo facendo uno sforzo enorme per aumentare l'attività sanitaria nelle strutture pubbliche, soprattutto per i prelievi di sangue. Lancio un invito a tutti i cittadini a rivolgersi alle strutture pubbliche, quando possibile, prima dei laboratori privati". Lo afferma il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta web del venerdì.

"Stiamo lavorando in queste ore per incrementare le prestazioni di specialistica ambulatoriale, laboratorio e analisi nelle strutture pubbliche – prosegue De Luca – Devo rilevare paradosso: mentre in alcuni casi i laboratori privati chiudono i tetti di spesa, ci sono territori nei quali Asl e ospedali sono pronti a fare analisi gratis, ma i cittadini non si presentano. È un lavoro immane che dobbiamo fare perché veniamo da decenni di riduzione drammatica delle prestazioni nelle strutture pubbliche. Siamo la regione d'Italia che ha il rapporto più squilibrato fra pubblico e privato. In alcune branche abbiamo l'80% di prestazioni fatte da strutture private. Dobbiamo riequilibrare il rapporto. Ci vuole del tempo".

"Per i tetti di spesa – conclude De Luca – non è stato tolto un euro ai laboratori. Abbiamo dato le stesse risorse dell'anno scorso. Come si spiega che l'anno scorso venivano esauriti a settembre e oggi dopo 5 giorni i laboratori dicono che hanno esaurito? C'è qualcosa che non va. La maggioranza dei laboratori fa il proprio dovere correttamente. Magari arriva al 22-25 del mese. Il tetto per i laboratori privati è deciso dallo Stato, non da noi. Stiamo facendo una battaglia contro il ministro della Salute per avere più risorse come Regione. Ma da qualche laboratorio registriamo un atteggiamento ricattatorio. C'è un problema sui piccolissimi laboratori. Una legge dello Stato prevedeva l'aggregazione dei laboratori fino alle 200mila prestazioni annue. Noi abbiamo lavorato per dare una mano ai laboratori più piccoli. Ma la legge dello Stato ci impone di rispettare quella soglia".