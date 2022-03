Campania, Borse di studio 2020-21 per studenti delle superiori: al via i pagamenti Partite le riscossioni delle borse di studio da 250 euro per gli studenti delle superiori. Pagamenti entro il 31 marzo. Come avere i soldi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono i pagamenti delle borse di studio fino a 250 euro per gli studenti delle superiori in Campania. Sono 30.242 quelle assegnate per l'anno scolastico 2020-21. Contributi per acquistare libri di testo, prodotti, beni e servizi finalizzati a concedere maggiori opportunità di crescita culturale e formativa. Il beneficio che rientra nel progetto #iostudioRegioneCampania era rivolto alle studentesse e agli studenti che frequentano le scuole secondarie di II grado del sistema nazionale di istruzione (scuole pubbliche e private "paritarie") presenti sul territorio della Regione Campania.

Borse di studio 2020-21, come riscuotere

La Regione Campania comunica che si è aperta la prima finestra temporale per la riscossione delle borse di studio per l'a.s. 2020/2021, i beneficiari potranno recarsi presso gli Uffici Postali entro il 31 marzo 2022:

Per studenti beneficiari minorenni

Un genitore che esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci deve recarsi presso un Ufficio Postale munito:

dell'originale del proprio documento di identità in corso di validità;

dell'originale del proprio codice fiscale;

dell'originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa di studio;

dell'originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio;

della copia compilata della dichiarazione sostituiva, da firmare davanti all'operatore dell'ufficio postale.

Per i tutori/curatori

è necessario esibire anche il provvedimento di nomina dell'eventuale tutore/curatore, in copia autentica.

Per studenti beneficiari maggiorenni

È sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi Ufficio Postale munito:

dell'originale del proprio documento d'identità in corso di validità;

dell'originale del proprio codice fiscale.

In entrambi i casi occorre comunicare all'operatore di sportello di dovere incassare un "Bonifico domiciliato" erogato dal MIUR, relativo alle Borse di Studio a.s. 2020/2021.