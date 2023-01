Calci e pugni al vigilante della farmacia e gli portano via la pistola: violenta rapina a Cardito L’agguato all’esterno della Farmacia Sant’Eufemia di Cardito, in provincia di Napoli. I due aggressori sono fuggiti via. Indagano i carabinieri. Acquisite le immagini delle telecamere.

A cura di Pierluigi Frattasi

Vigilante sorpreso da due uomini a volto coperto e picchiato a calci e pugni per portargli via la pistola. La guardia giurata era in servizio all'esterno della Farmacia Sant’Eufemia di Cardito, in provincia di Napoli. L'uomo è stato vittima di un agguato condotto da due uomini col viso travisato dal passamontagna. I due l'hanno accerchiato e poi picchiato brutalmente per rapinarlo della pistola. Sono poi fuggiti via.

L'aggressione a tarda sera a Cardito

La violenta rapina è accaduta ieri sera, intorno alle ore 20,15, in Via Kennedy, nel comune del Napoletano. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caivano che hanno ricevuto la segnalazione dell'aggressione. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima una guardia particolare giurata era stata aggredita da due malviventi con volto coperto mentre si trovava in servizio all'esterno della Farmacia Sant’Eufemia di Cardito.

Acquisite le immagini delle telecamere

La vittima è stata aggredita e costretta a consegnare la sua pistola ai due rapinatori che poi si sono dati alla fuga. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei Carabinieri. I militari dell'Arma hanno acquisito le immagini del sistema delle telecamere di videosorveglianza, dalle quali potrebbero emergere elementi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto, il tragitto seguito dai due malviventi, e a contribuire ad individuarli e ad identificarli. Si cerca anche l'arma rubata che potrebbe essere utilizzata per commettere altri reati, come rapine o aggressioni a danni di altre vittime.

Leggi anche Rubano un'ambulanza, sfondano la vetrata della pizzeria e portano via affettatrice e incasso

Nel 2018 l'omicidio del vigilante Della Corte

Non è la prima volta, purtroppo, che una guardia giurata resta vittima di una violenta aggressione al fine di sottrargli la pistola. Era già accaduto, purtroppo, a marzo 2018, quando il vigilante Francesco Della Corte, di 51 anni, fu ucciso da tre minorenni, all’esterno della metropolitana di Piscinola. Colto di sorpresa alle spalle e colpito violentemente alla testa, solo per sottrargli la pistola.