“Un colpo di fucile in strada, in pieno giorno. Così è stato ucciso Willy, cane padronale che viveva libero nel quartiere e amato da tutti, da un 70enne del posto, che dopo aver sparato all’animale indifeso ha abbandonato la carcassa e si è allontanato. Fortunatamente i carabinieri, grazie a diverse segnalazioni, sono riusciti a rintracciare il responsabile”. A denunciare l’accaduto è Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

Borrelli: "Giustizia per Willy"

Dopo l’accaduto, il 70enne è stato denunciato. Avrebbe giustificato il gesto dicendo poi che il cane avrebbe aggredito la sua cagnolina. Sul luogo della morte di Willy i cittadini hanno deposto corone di fiori. Borrelli ora chiede “giustizia per Willy, ci costituiremo parte civile, una barbarie simile non può passare sotto silenzio”. L’episodio è avvenuto, secondo le prime ricostruzioni, nel pomeriggio di sabato scorso. “Dopo aver fatto irruzione in casa – racconta Borrelli – con indosso i giubbotti antiproiettile, i militari hanno raccolto la confessione del colpevole e lo hanno denunciato a piede libero. Una storia terribile che non può passare sotto silenzio, pertanto Europa Verde con il suo centro giuridico si costituirà parte civile per ottenere giustizia. La barbarie e la violenza dilagante che sempre più spesso siamo costretti a denunciare va fermata con ogni mezzo. Tali episodi sono commessi da persone violente e pericolose che rappresentano una minaccia per la società, è necessario adottare delle pene severe ma giuste per evitare che atti scellerati come questo si ripetano in futuro”.