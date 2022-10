Bollette record, arriva il conto alla pizzeria Lioniello: quasi 12mila euro in un mese Salvatore Lioniello, pizzaiuolo gourmet, si sfoga sui social: “Vi presento il mio nuovo socio”. E mostra una super bolletta dell’energia elettrica.

Ancora una bolletta da record in un locale: stavolta è toccato alla Pizzeria Da Lionello che si trova in provincia di Caserta. Il titolare, lo chef Salvatore Lionello, ci ha scherzato su definendolo "il suo nuovo socio" e pubblicando in Rete la bolletta da circa 12mila euro arrivata per il solo mese di agosto. Ridendoci anche su, visto che rispetto a luglio costa ben 5mila euro in meno, e addirittura 8mila in meno rispetto a giugno. Ma solo perché ad agosto "per quindici giorni siamo stati in ferie. Ma se fossimo stati aperti tutto il mese di agosto quanto sarebbe arrivato?"

Una battuta che però nasconde una triste verità: l'importo delle bollette enormemente lievitato nell'ultimo periodo. Tanto che diversi imprenditori stanno protestando e chiedendo aiuto al governo per contrastare il caro-energia. A pesare, oltre all'aumento esplicito del costo dell'energia, ci sono anche i costi di servizi "accessori" e naturalmente le tasse. Basta osservare la bolletta pubblicata dallo stesso Lionello: circa 9mila euro per il consumo di energia elettrica, poco più di 250 euro di spese accessorie, oltre 2.500 euro di tasse. Unanimi i commenti di sostegno per l'imprenditore casertano.

Questo invece il commento di Salvatore Lionello sui social, dopo aver pubblicato la bolletta energetica per il mese di agosto: