Bimbo in manette vestito da detenuto: la foto su TikTok per le mogli di camorristi La denuncia del consigliere Severino Nappi: “Foto choccante, segnaleremo l’accaduto alle autorità”

A cura di Pierluigi Frattasi

Un bambino vestito da detenuto e ammanettato ad una grata. La foto choc pubblicata su TikTok e sotto la scritta "troppo tardi per mio figlio". A segnalare l'accaduto il consigliere regionale Severino Nappi (Lega in Campania) che in una nota scrive "nel giorno in cui la Dia pubblica la relazione semestrale, e viene sottolineata la svolta social della malavita organizzata, che attraverso numerosi profili diffonde il proprio inquietante messaggio, su un social emerge il profilo della moglie di un malavitoso inserito in un clan dell'area Est di Napoli".

Nappi: "Segnaleremo la foto alle autorità"

Il consigliere regionale Severino Nappi, che è anche coordinatore della Lega in Campania, poi aggiunge: "La donna che dà il benvenuto ai follower ‘nel circo delle mogli dei detenuti', arriva perfino a postare la foto del figlio ammanettato a una grata", aggiunge l'esponente della Lega. "Come è accaduto di recente, quando mi sono imbattuto nell'album delle figurine dei clan, anche in questo caso provvederò a segnalare l'episodio alle autorità competenti".

Già lo scorso 23 gennaio, Nappi aveva segnalato la comparsa di un inquietante "album di figurine" dei camorristi su TikTok. Nei post sulle pagine social che inneggiano ai clan di Napoli Nord comparivano i video con i volti sorridenti dei camorristi. Un messaggio invitava a condividere e far crescere i follower, in modo da aggiungere al macabro album nuove figurine. "Un vero e proprio album dei clan – aveva detto all'epoca Nappi – È quanto ho intercettato su alcuni profili di TikTok, i cui gestori pubblicizzano – nel senso pieno del termine – cosche dell’area nord di Napoli, quella della Vanella Grassi, che definiscono la ‘Sparta di Secondigliano’, e quella degli Amato-Pagano". Nappi aveva presentato una denuncia alla Procura della Repubblica su questa vicenda.