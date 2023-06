Bimbo di 2 mesi morto a Torre Annunziata, disposta l’autopsia La procura ha disposto l’esame autoptico. Il bimbo è deceduto ieri dopo una corsa all’ospedale San Leonardo di Castellammare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un bimbo di appena 2 mesi è morto ieri a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Il bimbo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, ma quando è arrivato presso il nosocomio, il personale medico-sanitario non avrebbe potuto far altro che constatarne purtroppo il decesso. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha disposto l'esame autoptico sul corpicino del bimbo, dal quale potrebbero emergere elementi utili a chiarire quale possa essere stata la causa della morte.

La corsa in ospedale

L'episodio è accaduto ieri pomeriggio, mercoledì 28 giugno 2023. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia stabiese, mentre la Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo di indagine. Il bimbo, come riportato dal quotidiano Metropolis, viveva con i suoi genitori in un appartamento di Torre Annunziata. Ad accorgersi che qualcosa non andava sarebbe stata la mamma, che, ad un certo punto, come avrebbe raccontato agli inquirenti, si sarebbe allarmata perché il bambino, che si trovava nella culla, non avrebbe più risposto alle sue sollecitazioni.

L'indagine dei carabinieri

Immediatamente sarebbe scattata la corsa in ospedale per cercare di salvare il bambino. Giunti sul posto del Pronto Soccorso del San Leonardo, però, i sanitari, dopo avere provato di tutto per fare riprendere il piccolo, hanno dovuto dichiarare la morte del neonato. In ospedale, informati del fatto, sono giunti i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: un rigurgito, una eventuale mai accertata malformazione o un soffocamento causato dalle lenzuola poste nella culla, aspetti sui quali proverà a fare chiarezza l'esame autoptico.