“Bar aperto al Rione Sanità, contro di noi minacce, ruote bucate e colla nelle serrande, ma non molliamo” I titolari hanno denunciato tutto ai carabinieri e a Fanpage.it dicono: “Non ci arrendiamo. Vogliamo restare qui e assumere anche dei giovani”

A cura di Pierluigi Frattasi

“Abbiamo aperto un Bar al Rione Sanità il 27 settembre scorso, ma da allora contro di noi sono arrivate minacce e atti vandalici: colla nelle serrature, serrande imbrattate con lo spray, ruote delle auto squarciate. Ma noi non molliamo. Il nome del nostro bar Sisu, in finlandese significa ‘coraggio'”. A parlare a Fanpage.it è la titolare Assunta Cirillo, che gestisce il bar con la figlia Sabrina. Il mese scorso hanno aperto un nuovo locale in via San Gennaro dei Poveri, nella III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena. Una decisione difficile, vista la situazione di pesante crisi economica che si è abbattuta sul Paese ed il caro-bollette, ma alla quale stavano lavorando già dal maggio di quest'anno.

“Contro di noi minacce e vessazioni, ma non ci arrendiamo”

Da quando hanno inaugurato il bar, però, contro di loro sarebbero iniziate minacce e atti intimidatori. Così il marito di Assunta, Dario Falzetta, ha denunciato ai carabinieri. Con un post su Facebook e su Instagram la famiglia di imprenditori si è sfogata: “Aprire un’attività a Napoli non è semplice. Ma noi non molliamo”. Ma cosa scrivono i titolari nel post?

Abbiamo deciso di intraprendere una nuova avventura ovvero l’apertura del SISU BAR situato in via S.Gennaro dei poveri nel quartiere Sanità. Esattamente dal quell’istante abbiamo dovuto mettere in considerazioni mille conseguenze, positive ma soprattutto negative. Dal rilevamento dell’attività sono arrivate minacce, colla nella serratura del bar, nel contatto del motorino, ruote della macchina bucate, serrande e piante sporche di vernice , un muro rotto, intimoriscono i clienti facendo sì che non vengano da noi e solo Dio sa cos’altro tramano ma nonostante ciò non ci siamo lasciati intimorire e non abbiamo mai abbassato la testa. “Abbiamo deciso di chiamare il bar “Sisu” proprio per questo, poiché è un termine Finlandese che si può tradurre in italiano con espressioni quali; forza di volontà, coraggio, resistenza, perseveranza e resilienza. Aprire un’attività a Napoli non è semplice ma noi con il nostro amore, umiltà e coraggio ci siamo riusciti ed è per questo che non ci arrenderemo”.

Assunta Cirillo e la figlia Sabrina

“Abbiamo denunciato tutto ai carabinieri”

“Abbiamo denunciato tutto ai carabinieri – racconta Dario Falzetta a Fanpage.it – Tutto è iniziato dopo l'inaugurazione, lo scorso settembre. Abbiamo trovato la colla due volte nelle serrande del bar. Poi, le ruote di auto e motorino squarciate. Le saracinesche del locale vandalizzate con lo spray”.

Quando avete aperto il bar al Rione Sanità?

il 27 settembre scorso. Io sono un attivista e faccio volontariato, sono impegnato nell'educativa territoriale e in altri progetti. La nostra volontà era valorizzare il quartiere e creare posti di lavoro per gli abitanti.

Quando sono iniziate le minacce?

All'inizio abbiamo ricevuto false segnalazioni alla polizia locale di presunti abusi edilizi. Ma sono venuti i vigili per due volte e hanno constatato che non stavamo facendo alcun lavoro. Poi sono iniziate le minacce e le intimidazioni. Con atti vandalici contro il locale, auto, moto. Sono venuti anche sotto casa.

Che farete adesso?

Noi non molliamo. Abbiamo due persone in prova e intendiamo assumerle. Non ci arrenderemo mai.