Banda del buco di nuovo in azione in via Filangieri a Napoli. I ladri del sottosuolo stavano tentando di svaligiare la gioielleria Baggio che si trova nella rinomata strada dello shopping di lusso a Chiaia, ma non ci sono riusciti. Il tunnel scavato si è fermato infatti davanti all'ingresso della gioielleria, a pochi metri dall'entrata. Solo il 30 aprile scorso, la stessa gioielleria era finita nel mirino della banda del buco. In quel caso i ladri erano riusciti a fare irruzione nella gioielleria, ma anche in quel caso senza riuscire a portare via nulla, grazie alla reazione del personale che li aveva messi in fuga.

Sul posto oggi sono arrivati i carabinieri che hanno già avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Grazie all'ausilio di operai e tecnici specializzati si sta scavando con una ruspa a margine del marciapiedi per individuare i tunnel attraverso i quali i rapinatori stavano cercando di accedere alla gioielleria.

Non è la prima volta, come detto, che la banda del buco cerca di mettere a segno un colpo nella zona di Chiaia, dove si trovano importanti gioiellerie, boutique e banche. Il 30 aprile, la banda di ladri aveva già preso di mira la gioielleria di via Filangieri, utilizzando la tecnica "del buco". La dipendente si sarebbe trovata davanti all'improvviso uno di loro, sbucato da un muro dopo aver sfondato la parete. La donna sarebbe quindi fuggita via facendo scattare l'allarme e richiudendosi alle spalle la porta della gioielleria, che sarebbe rimasta bloccata. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri, necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco per entrare nell'attività.