Bagnoli, la discarica abusiva con i frigo industriali sulla spiaggia, accanto al sito da bonificare Gettati in spiaggia anche i frigoriferi industriali. A Corso Vittorio Emanuele, mini-discarica con gli scarti dell’edilizia.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Bagnoli spunta una nuova discarica abusiva di rifiuti sulla spiaggia, con carcasse di celle frigo, di quelle di solito date in comodato d’uso da grandi società industriali, e altri elettrodomestici. Il tutto, mentre è ripreso proprio in questi giorni il dibattito in città sulle bonifiche nell'ex area industriale del Sin di Bagnoli-Coroglio, in vista del rilancio del sito. La scoperta della nuova discarica abusiva di rifiuti ingombranti e speciali è avvenuta nel corso dei controlli del territorio effettuati dal Reparto Tutela Ambientale della Polizia Municipale.

Nella discarica in spiaggia anche i frigoriferi industriali

Gli agenti sono intervenuti sulla spiaggia di Coroglio dove ignoti stavano dando inizio a una nuova discarica abusiva, abbandonando celle frigorifero e altri grandi elettrodomestici. I caschi bianchi, però, attraverso i numeri seriali riportati su alcune celle frigo, di quelle solitamente date in comodato d’uso da grandi società industriali, sono riusciti a risalire all’usufruttuario del frigorifero. Una volta individuato, il responsabile dell’abbandono, oltre a dover pagare la sanzione prevista dal testo unico sull’ambiente, dovrà provvedere a proprie spese alla rimozione dei rifiuti.

A Corso Vittorio Emanuele, mini-discarica di scarti dell'edilizia

Ma non finisce qui. Un'altra discarica abusiva, questa volta di scarti dell'edilizia, è comparsa, infatti, ieri pomeriggio al Corso Vittorio Emanuele, al centro storico di Napoli. Un fenomeno, purtroppo, molto frequente sulla strada residenziale. Anche in questo caso sono intervenuti gli Agenti della Polizia Municipale, che hanno sorpreso due operai che abbandonavano alla base dei contenitori della raccolta differenziata alcuni sacchi neri contenenti scarti di lavorazione edile. Analoghi sacchi erano abbandonati lungo il marciapiede. Seguendo il tragitto lasciato dai sacchi, come piccole molliche di pane, gli agenti hanno raggiunto la vicina via Cacciottoli, dove hanno accertato che all’interno di un appartamento si stavano svolgendo dei lavori di rifacimento. Il trasgressore è stato multato per un importo di circa 1200€ ed intimato alla rimozione immediata dei sacchi abbandonati.