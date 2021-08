Bagnoli-Coroglio, apre l’area parcheggio del Comune con 143 posti auto: si sosta a 3 euro al giorno Nuova area parcheggio del Comune di Napoli a Bagnoli-Coroglio con 143 posti auto. Si potrà sostare con 3 euro tutto il giorno. Le aree di sosta regolamentate a pagamento senza custodia saranno in via Pasquale Leonardi Cattolica, zona degli chalet e delle discoteche molto frequentati nelle serate della movida.

A cura di Pierluigi Frattasi

Nuova area parcheggio del Comune di Napoli a Bagnoli-Coroglio con 143 posti auto. Si potrà sostare con 3 euro tutto il giorno. È quanto prevede l’ordinanza dirigenziale 13 del 5 agosto dell’Area Viabilità e trasporto Pubblico e Servizio Trasporto Pubblico del Municipio che istituisce le aree di sosta regolamentate a pagamento senza custodia in via Pasquale Leonardi Cattolica, per 143 stalli a disposizione. “Risulta essere di primario interesse – scrive il Comune – l’adozione di interventi finalizzati a garantire ai cittadini e agli operatori commerciali dell’intera area adeguate risposte in relazione alle esigenze connesse alla disponibilità di aree di sosta e allo stesso tempo a migliori condizioni di viabilità”.

Le tariffe

Ecco di seguito le tariffe dell'area di sosta di via Cattolica, nota strada degli chalet e delle discoteche dell'area occidentale di Napoli:

Tariffa unica di € 2,00 dalle ore 08.00 alle ore 14.00 dei giorni feriali e festivi;

Tariffa unica di € 2,00 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali e festivi;

Tariffa unica di € 3,00 dalle ore 08.00 alle ore 20.00 giorni feriali e festivi.

Nuove strisce pedonali a Napoli

Intanto, la Giunta de Magistris, oggi, 6 agosto 2021, ha approvato una importante delibera, a firma dell'Assessore al Trasporto Pubblico e alla Mobilità Marco Gaudini, che consentirà di avviare gli interventi per limitare il rischio incidenti per via Montagna Spaccata, via Arenaccia, piazza Poderico, corso Novara e via Francesco Petrarca. “Saranno installati – spiega il Comune – degli attraversamenti pedonali innovativi per la nostra città, particolarmente efficaci per far rispettare i limiti di velocità e consentire gli attraversamenti in piena sicurezza. L'intervento rientra in una serie di azioni che ha visto l'Amministrazione promotrice di un procedimento coordinato dall’Ufficio della Conferenza Permanente della Prefettura di Napoli, per individuare misure risolutive e condivise con i principali Servizi ed Enti competenti in materia, nonché le Forze dell'Ordine, i VV.FF di Napoli, il 118 e ANM Spa, al fine scongiurare il rischio incidenti e contestualmente non pregiudicare la funzionalità dei mezzi di soccorso, di emergenza, delle Forze dell'Ordine e del Trasporto Pubblico”.

“Con l’approvazione di questa importante Delibera – dichiara l’Assessore ai Trasporti ed alla Mobilità, Marco Gaudini – daremo subito avvio alla realizzazione di questi importanti interventi per mitigare il rischio di incidenti stradali, a tutela della sicurezza dei cittadini. Un percorso avviato da tempo, d’intesa con tutte le Istituzioni impegnate, che ci consentirà rendere alcune zone nevralgiche della nostra città, più sicure”.