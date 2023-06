Bacoli, si masturba sulla spiaggia davanti a un bimbo di 6 anni e alla mamma: arrestato 53enne Il 53enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Monte di Procida per corruzione di minorenne.

Si masturba sulla scogliera a mare a Bacoli davanti agli occhi atterriti di un bimbo di 6 anni e della sua mamma. Nei guai un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine. È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Monte di Procida per corruzione di minorenne. L'episodio è accaduto ieri, sulla scogliera frangiflutti che si trova in prossimità della spiaggia del Lido Enea a Miliscola. L'uomo sarebbe stato sorpreso sulla scogliera impegnato in atti di autoerotismo davanti agli occhi del bambino e della madre.

Arrestato 53enne a Miliscola

Sul posto sono subito arrivati i militari dell'Arma che, dopo aver raccolto la segnalazione e aver individuato l'uomo, hanno immediatamente bloccato il 53enne. Quest'ultimo, poi, è stato portato in carcere dove si trova attualmente in attesa di giudizio. L'episodio ha suscitato grande scalpore sulla spiaggia di Miliscola, frequentata abitualmente da migliaia di famiglie con i bambini. Uno dei luoghi più suggestivi, anche dal punto di vista panoramico, che si trovano in area flegrea, nella provincia di Napoli.

Solo il 7 maggio scorso, ma questa volta a Portici, un 30enne originario del luogo è stato arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ed è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità. Il 30enne, in quel caso, secondo la segnalazione arrivata, si sarebbe spogliato davanti a diverse persone, tra cui anche bimbi, e avrebbe cominciato a compiere atti di autoerotismo. Quando sono arrivati i poliziotti poi avrebbe dato in escandescenze e li avrebbe aggrediti.