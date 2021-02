Ancora violenza contro il personale di un’ambulanza del 118, intervenuto in via Giustiniano a Fuorigrotta per soccorrere una persona, che purtroppo è deceduta. Quando il personale sanitario è arrivato nell’appartamento, alcuni familiari, secondo le prime ricostruzioni, l’hanno aggredito sia verbalmente che fisicamente. È stato necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la calma, mentre gli aggressori si sono dati alla fuga a piedi, riuscendo a dileguarsi.

Aggredito sia l’autista che l’infermiere. Sono arrivate anche altre ambulanze sul posto per soccorrere i soccorritori malmenati e portarli in ospedale per farli refertare. I carabinieri sono intervenuti anche perché c’è stata interruzione di pubblico servizio. Solo sabato scorso, il personale di un’ambulanza del 118 era stato vittima di un’altra aggressione, nel corso di un intervento a Montesanto, nel centro storico di Napoli. L’ambulanza è stata affiancata da due loschi figuri su un motociclo che bussando violentemente sulla fiancata del mezzo ne hanno fermato la corsa, esclamando:” Hai capito che qui le sirene non le devi usare? Spegnile altrimenti ti sparo” e successivamente una serie di offese non ripetibili.

il 6 gennaio, invece, un uomo di 49 anni, con precedenti di polizia è stato denunciato dalla Polizia di Stato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio: il 49enne ha infatti danneggiato l'ambulanza che lo ha soccorso. Gli agenti del commissariato Decumani della Polizia di Stato, in via Pessina, la strada che collega il Museo Nazionale a piazza Dante, nel cuore di Napoli, sono stati fermati da alcuni sanitari del 118, che poco prima avevano soccorso un uomo in evidente stato di agitazione. Durante i soccorsi, il 49enne ha preso a calci e pugni l'interno dell'ambulanza, danneggiandolo. Individuato dagli agenti di polizia, l'uomo è stato identificato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.