Aurora, uccisa dall’auto guidata dalla madre: ora il padre denuncia la moglie e l’amico La piccola, che avrebbe compiuto 7 anni tra un mese, è stata schiacciata contro un muretto; la donna alla guida dell’Audi non aveva la patente.

A cura di Nico Falco

Il padre di Aurora Napolitano, la bambina travolta e uccisa dall'auto guidata dalla madre a Casalnuovo (Napoli), ha fatto sapere di voler costituirsi parte civile nel processo che vede imputata la moglie, Rosa Palma, indagata dalla Procura di Nola per omicidio colposo. L'uomo, che al momento della tragedia si trovava ad Avellino, dove lavora come falegname, ha annunciato tramite i suoi legali di voler denunciare la 33enne e il 48enne che era con lei, proprietario dell'Audi duemila turbodiesel che ha schiacciato la bambina.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15:30 di sabato scorso, 22 aprile. Inizialmente si era parlato di un'automobile pirata, che avrebbe investito la bambina e sarebbe scappata, ma i rilievi dei carabinieri hanno svelato una realtà diversa: la vettura era ancora lì e a guidarla era stata la 33enne. La donna, hanno ricostruito i militari, aveva raggiunto Casalnuovo da Ponticelli, dove vive la famiglia, insieme all'amico 48enne e alla bambina e, sebbene non avesse la patente, avrebbe chiesto di guidare la potente automobile da sola; l'uomo e la piccola sarebbero quindi scesi e si sarebbero spostati alle spalle del veicolo, a ridosso del muretto di recinzione del parcheggio di via Buccafusca, in quelle ore deserto.

A quel punto Rosa Palma avrebbe commesso un errore nella manovra, forse avrebbe ingranato la retromarcia invece della prima: l'Audi sarebbe scattata all'indietro, colpendo i due; il 48enne ha riportato una ferita alla testa non grave mentre la bambina è stata schiacciata contro il muretto ed è morta in pochi istanti. Il padre di Aurora, Marco Napolitano, è stato avvertito telefonicamente ed è accorso sul posto. L'autopsia è stata effettuata lunedì nell'obitorio del Secondo Policlinico; dopo il placet della magistratura verranno celebrati i funerali, nella basilica di Santa Maria della Neve di Ponticelli.

Gli avvocati del padre della bambina, Stefano Marzatico e Pasquale Spina, come riporta il Mattino, hanno fatto sapere di voler denunciare "la signora Palma per tutti i reati che le contesterà il pubblico ministero al processo" e che "sarà assolutamente necessario accertare anche se l'uomo che si trovava con la signora a Casalnuovo sia responsabile in concorso della tragica morte di Aurora".