Appartamento di super lusso in vendita a Napoli: costa 9,8 milioni Fra gli appartamenti da sogno in vendita nel salotto buono di Napoli ce n’è uno che fa girare la testa. Il costo è per pochi eletti: sfiora i dieci milioni di euro.

A cura di Redazione Napoli

Che il mercato immobiliare di Napoli fosse in costante rialzo è un dato ormai noto agli addetti ai lavori e pure a coloro che cercano case e appartamenti in vendita o in affitto all'ombra del Vesuvio. Ma ci sono casi limite dove l'elevato costo d'acquisto non è solo sancito dal numero di metri quadrati dell'immobile e dalla sua ubicazione sul territorio cittadino, bensì dalla storia, dal prestigio e dal come è stato realizzato e arredato. Appartiene sicuramente a questa categoria l'appartamento in vendita nel cuore di Chiaia, uno dei quartieri più eleganti ed esclusivi di Napoli, situato al piano nobile del Palazzo Caracciolo di Torella.

L'immobile, giustamente definito «sontuoso» da chi ne sta curando la vendita, ovvero Lionard Luxury Real Estate, è un mix di storia, arte e luce. L'appartamento di lusso consta di 700 metri quadrati, 690 di interni e 10 di esterni; 5 camere, 6 bagni, un balcone, il preziosissimo (vista la zona) posto auto e un servizio di vigilanza.

Si legge nella nota che accompagna la vendita:

Gli ambienti, in perfetto stato di manutenzione, si presentano oggi in tutto il loro splendore, con alti soffitti di circa cinque metri, finemente decorati con affreschi e con opere di due celebri pittori italiani, Fedele Fischetti e Giacinto Diano. La facciata si presenta slanciata ed impreziosita da ampie finestre, da balconi con ringhiere in ferro e da un elegante portone principale, collocato tra due sontuose colonne. L'interno è caratterizzato da uno splendido cortile rettangolare, da cui è possibile accedere alla preminente scala in pietra lavica, abbellita con statue ornamentali dallo stile classico, situate nei rispettivi basamenti. Dalla sala da pranzo si raggiunge la balconata principale, affacciata su una via caratteristica dell’esclusivo quartiere di Chiaia, proprio al di sopra del maestoso portone d’ingresso. Completa questa splendida residenza di lusso un delizioso terrazzo con esposizione sul cortile principale.

Il prezzo è di quelli che spazzano via i curiosi e destinano il sogno di quest'acquisto solo a coloro che effettivamente ne hanno possibilità: 9,8 milioni di euro. Tanto per fare un paragone, la villa di Christian De Sica in vendita a Capri ne costa poco più di tre.