Anziano aggredito e gettato nel cassonetto per fare un video, indagano i carabinieri. Tik Tok rimuove il filmato Il video Tik Tok in cui si vede un anziano trascinato di peso e gettato in un cassonetto, girato nel Napoletano, è oggetto di indagine da parte dei carabinieri.

A cura di Redazione Napoli

Il video girato nel Napoletano, in cui si vede un uomo dell'apparente età di 60 anni preso letteralmente di peso da due uomini più giovani di lui, trascinato verso un cassonetto della spazzatura e gettato fra l'immondizia è oggetto di indagini da parte dei carabinieri di Napoli.

Il filmato – che ha sdegnato molte persone per la violenza che propone – è circolato sulla piattaforma social Tik Tok ed è stato subito ‘pescato' da Francesco Borrelli, consigliere regionale e giornalista che qualche anno fa ha creato un Osservatorio Social allo scopo di denunciare fatti illegali ed esaltazione della criminalità organizzata locale promosse attraverso i video che circolano soprattutto su Tik Tok. Dopo la denuncia di Borrelli, i moderatori italiani del social cinese hanno provveduto a rimuovere il video; intanto però il filmato aveva già come si dice in questi casi, "fatto il giro del web", condiviso anche su altre piattaforme (Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter e Telegram). E ora si sono interessate al caso anche le forze dell'ordine. L'obiettivo è risalire all'account Tik Tok e da lì all'identità di chi lo ha caricato, cui chieder conto della vicenda.