Allo Stadio Maradona è guerra ai parcheggiatori abusivi: controlli a tappeto, multe e 3 denunciati Tre posteggiatori illegali denunciati a piede libero perché recidivi. Multati due nuovi. Controlli sulla movida al centro storico.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine d’archivio

È guerra ai parcheggiatori abusivi durante le partite del Napoli allo Stadio Maradona. Ieri sera nuovo blitz dei carabinieri nelle strade che circondano l'impianto sportivo di Fuorigrotta, passate al setaccio con controlli a tappeto. I Carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio: la presenza massiccia dei militari – prima, durante e dopo l’incontro di calcio – ha garantito il regolare svolgimento dell’afflusso allo stadio da parte dei cittadini. Durante il servizio i Carabinieri hanno denunciato a piede libero perché recidivi nel biennio 3 parcheggiatori abusivi. Multati altri 2 uomini trovati per la prima volta ad esercitare l’attività di posteggiatore senza alcuna autorizzazione. Controlli anti-parcheggiatori abusivi saranno svolti anche nei prossimi giorni.

Al centro storico controlli anti-movida

I carabinieri sono stati impegnati anche nei controlli anti-movida al centro storico. Nonostante la pioggia e il maltempo, infatti, molte persone si sono riversate nelle strade dei Decumani e a Chiaia per trascorrere la serata. Setacciate le strade del centro storico. Controlli mirati anti-covid grazie anche al prezioso contributo dei reparti speciali dell’Arma come il Nas ed il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Napoli. Una operazione che ha richiesto un vasto dispiegamento di forze e si è avvalsa del supporto dei Carabinieri del Reggimento Campania.

Sono state identificate 156 persone e controllati 45 veicoli, 10 i mezzi sequestrati. Sanzioni al codice della strada per un importo complessivo di 27mila euro. Durante le operazioni a largo raggio i Carabinieri hanno sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti-covid 4 titolari di attività commerciali a Vico figurella, a piazzetta banchi nuovi e a largo Girolamo Giusso. Gli imprenditori non avevano rispettato le norme relative ai green pass.

Carabinieri impegnati anche nella lotta all’illegalità diffusa. Denunciate a piede libero 4 persone. Tre di queste sono state trovate in possesso di poche dosi di marijuana pronte alla vendita mentre l’altro denunciato è stato trovato in via Battisti nonostante fosse sottoposto al daspo urbano. Rinvenuti e sequestrati 20 grammi di marijuana e 1 bilancino di precisione in un’area condominiale di vico bonafficiata vecchia. Trovati 33 proiettili calibro 9×21 a vico canale a taverna penta. Le munizioni erano nascoste in una cassetta publica della rete telefonica.