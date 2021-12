Allerta meteo Napoli, domani scuole aperte e parchi chiusi Scuole aperte a Napoli, domani giovedì 9 dicembre ma parchi cittadini chiusi a causa dell’allerta meteo. Piano freddo: aperta stazione per i senzatetto.

A cura di Redazione Napoli

Scuole aperte a Napoli, domani giovedì 9 dicembre ma parchi cittadini chiusi a causa dell'allerta meteo classificata di colore giallo, annunciato stamane per le prossime. Il bollettino della Protezione civile della Campania annuncia fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 16 di oggi 8 dicembre e per le successive 24 ore.

Fenomeni rilevanti: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali.

Freddo: aperta una stazione della metro per i clochard

Come anticipato da Fanpage.it, al via il piano freddo del Comune di Napoli. Assieme alla pioggia ci sarà ifatti un forte abbassamento delle temperature, che ha indotto le amministrazioni locali ad adottare provvedimenti soprattutto per proteggere le fasce di popolazione più a rischio, ovvero i senza fissa dimora. A Napoli da questa notte e per i prossimi sette giorni, sarà aperta in via straordinaria la linea 1 della Metropolitana, mentre per lunedì prossimo verrà ampliata la struttura di accoglienza di via Bernardo Tanucci per la sistemazione notturna di 15 persone. Nel frattempo è stato già attivato il gruppo operativo composto da rappresentanti di Unita' di Strada, Asia, Napoli Servizi e Polizia Locale per garantire il supporto ai clochard, e al riordino e al ripristino del decoro urbano.