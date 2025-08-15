Allerta meteo gialla in Campania 16 agosto: temporali improvvisi con fulmini e grandine

Prosegue l'ondata di maltempo sulla Campania. La Protezione Civile regionale ha, infatti, prorogato l'avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su tutto il territorio regionale, in vigore già oggi fino alla mezzanotte, per altre 24 ore, fino alla mezzanotte di sabato 16 agosto 2025. La decisione è stata assunta in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale.

Temporali improvvisi sulla Campania

Il nuovo avviso di allerta meteo di livello Giallo prevede il rischio di piogge e temporali ed è valido per la giornata del 16 agosto su tutta la Campania. "Le precipitazioni – spiega la Protezione Civile – saranno improvvise, perché caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale e potranno verificarsi anche con particolare intensità sul nostro territorio in particolare tra le 12 e le 23:59 di domani, sabato 16 agosto. Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento".

Il rischio dei fiumi di fango e delle frane

Tra i principali rischi, c'è quello dei fiumi di fango, che si possono creare in particolari condizioni, come quelle delle piogge improvvise, con la caduta abbondante di acqua in pochi minuti. "Attenzione – spiega la Protezione Civile – dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale".