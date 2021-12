All’Arenella incendiato Suv a commerciante cinese, un mese fa colpi contro altro negozio asiatico A fuoco l’auto di un imprenditore cinese in via Battistello Caracciolo. Un mese fa 14 proiettili contro negozio e auto di un altro cinese.

Incendiato nella notte il Suv di un commerciante cinese in via Battistello Caracciolo, strada che collega i quartieri Arenella e Avvocata a Napoli. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno domato subito le fiamme. Esattamente un mese fa, il 7 novembre scorso, nella stessa strada ci fu una "stesa", con 14 colpi sparati contro un'auto di un imprenditore cinese, una Mercedes in quel caso, e un esercizio commerciale che si trova in zona. Sull'episodio di stanotte, avvenuto attorno all'1,00, sono in corso le indagini dei militari dell'Arma della compagnia Napoli Stella. Al momento non si esclude alcuna pista.

Via Battistello Caracciolo è una strada dove sono presenti molte attività commerciali e collega piazzetta Canneto a via Salvator Rosa. Si tratta di un'arteria viaria molto trafficata, in tutte le ore del giorno e della notte, anche per la vicinanza all'uscita della Tangenziale dell'Arenella. I carabinieri stanotte sono intervenuti a seguito della segnalazione per un'auto incendiata. Poco prima ignoti avevano dato fuoco ad un Suv lì parcheggiato di proprietà di un commerciante di origine cinese. Fiamme, come detto, domate dai Vigili del Fuoco.

Lo scorso mese, invece, era stata colpita una Mercedes utilizzata da un cittadino di origini cinesi, incensurato, titolare di un'attività commerciale lungo la stessa strada. L'autovettura era parcheggiata all'altezza del civico 22. Anche in quel caso il raid è avvenuto nel cuore della notte. L'auto è stata centrata da 9 colpi. Mentre altri 5 fori di proiettile sono stati riscontrati nel negozio della vittima.