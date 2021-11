Al Vomero rinasce il Belvedere di San Martino, ecco i nuovi alberi Arrivati i nuovi alberi che saranno piantati nel Belvedere di San Martino al Vomero al posto degli attuali. Sabato 20 novembre l’inaugurazione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rinasce il Belvedere di San Martino al Vomero dove oggi sono arrivati i nuovi alberi donati dai comitati che saranno piantati nelle prossime ore e inaugurati poi sabato, 20 novembre 2021, in occasione delle giornate della Festa dell'Albero. Si tratta di ligustri ancora giovani, ma che presto diverranno alti e forti, che andranno a sostituire i precedenti, della stessa tipologia, che sono ormai rinsecchiti. . Sarà rimesso a nuovo uno degli scorci più caratteristici e suggestivi della città, amato dai turisti e dai visitatori di tutto il mondo, ma anche dai giovani, come luogo di ritrovo, e dalle coppie di innamorati. Evento organizzato da Comitato Gazebo Verde, Comitato Civico Vomero, Davvero Donne, Acme Napoli, EuroGarden Srl.

"Abbiamo voluto ricreare la bellezza del Belvedere di San Martino – spiega a Fanpage.it, Maria Teresa Ercolanese, presidente del Comitato Gazebo Verde – deturpata dal degrado e dagli alberi secchi che erano lì ormai da tempo immemorabile. In occasione della festa dell'albero saranno festeggiati i primi 100 alberi piantati, questo è il terzo progetto, dopo quello partito a via Cilea. Doneremo anche 2 ulivi nei vasi antistanti l’ingresso del Museo di San Martino. Sempre con il contributo di UnipolSai Assicurazioni".

La piantumazione dei nuovi alberi, con la collaborazione dei comitati civici, rientra nel Progetto Valore Verde. In questo caso si tratta della rigenerazione delle alberature del belvedere di San Martino. Al taglio del nastro del nuovo Belvedere di San Martino, sabato 20 novembre 2021 alle ore 11, sono attesi l’assessore comunale al Verde, Vincenzo Santagada, il presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino, il presidente del Consiglio Comunale, Enza Amato. "Sempre in occasione della Festa dell'Albero – conclude Ercolanese – le associazioni ambientaliste presenteranno al Comune un documento nel quale chiederanno impegni precisi per il verde urbano".