Al Palazzo Reale di Napoli nelle fontane storiche torna a zampillare l’acqua Restaurate e riattivate le due fontane Ottocentesche, che si trovano nel giardino pensile.

A cura di Pierluigi Frattasi

Le fontane storiche del Palazzo Reale di Napoli tornano a zampillare acqua. Dopo un accurato intervento di ripristino dell’impianto idrico, le fontane del giardino pensile sono tornate in funzione grazie a un rinnovato sistema di ricircolo con timer. Le fontane risalgono all’assetto del giardino ideato dall’architetto Gaetano Genovese che, tra il 1836 e il 1842, modificò definitivamente l’aspetto del terrazzo, ridisegnando i percorsi e le aiuole e collegandolo all’Appartamento Storico con un ponticello in ghisa.

Gli orari di visita

Le due fontane con vasca di forma circolare sono disposte simmetricamente rispetto al pregevole tavolo neoclassico, in marmo bianco di Carrara, che definisce il centro del giardino con un piano d’appoggio che ha funzione sia di fioriera sia di fontana. Il giardino è visitabile tutti i giorni, tranne il mercoledì, negli orari e modalità di seguito specificati, e prevede l'acquisto del biglietto del museo.

Da lunedì a venerdì (eccetto mercoledì), ore 13.00 e 15.15;

sabato ore 13.00 e 14.30 – domenica ore 15.15

Durata 15 minuti | Costo € 2,00 a persona, più biglietto del museo

Ogni sabato, ore 15.00 e 15.45 e domenica, ore 11.00 – 11.45 – 12.30

Durata 40 minuti | Costo € 5,00 a persona, più biglietto del museo

Dantedì a Palazzo Reale, martedì 22 marzo

Per celebrare il #Dantedì e in occasione della settimana dedicata a Dante Alighieri, martedì 22 marzo in programma un evento da non perdere, un tour virtuale alla mostra #DanteaPalazzoReale, a cura di Mario Epifani, Direttore del Palazzo Reale di Napoli.

L'iniziativa rientra nel format ‘Viaggio in Campania di Campania Artecard' che prevede un doppio appuntamento per una visita virtuale gratuita su piattaforma Google Meet alle mostre “Divina Archeologia. Mitologia e storia della Commedia di Dante nelle collezioni del MANN” e “Dante a Palazzo Reale". La prenotazione è obbligatoria e va effettuata su piattaforma Eventbrite. Una volta registrato, si riceverà il link per partecipare alla visita prescelta.