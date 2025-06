Al Maximall di Pontecagnano cascata di vernice rossa dal tetto: panico al centro commerciale Cascata rossa al centro commerciale Maximall di Pontecagnano. La società: “Inconveniente tecnico. Nessuna conseguenza. Siamo regolarmente aperti” Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Panico al centro commerciale Maximall di Pontecagnano, in provincia di Salerno, dove ieri una cascata di vernice rossa è piovuta improvvisamente dal tetto, scatenando un fuggi fuggi tra i clienti. Un incidente che però non ha avuto conseguenze, a parte l'impatto scenografico, quasi da film horror. Il video della pioggia rossa che cade dal cielo, pubblicato sui canali social del centro commerciale, è diventato subito virale.

L'episodio, scrive il Maximall di Pontecagnano sulla sua pagina Facebook, è avvenuto martedì 17 giugno 2025:

Nella giornata di ieri, durante alcuni lavori esterni sulla facciata principale, si è verificato un inconveniente tecnico che ha causato una fuoriuscita di vernice. Nessuna conseguenza per persone o attività. La situazione è stata subito risolta e oggi tutto è tornato alla normalità. Abbiamo raccolto le vostre segnalazioni nel video condiviso. Il Centro è aperto e vi aspettiamo come sempre.

Pioggia di vernice rossa dal tetto del Maximall: clienti in fuga

Le immagini della cascata rossa che cade dal cielo con la fuga dei clienti stanno già facendo il giro del web. Difficile non ricordare analoghe scene spettacolari della storia del cinema come nel film Shining di Stanley Kubrik, capolavoro tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, dove una cascata rossa esce dagli ascensori del famigerato Overlook Hotel. Ovviamente nel caso del Maximall, a parte i richiami per cinefili, non c'è alcun risvolto horror. E comunque nessuno si è fatto male. Secondo le prime informazioni, l'episodio sarebbe stato legato a dei lavori di manutenzione che si stanno facendo sul tetto della struttura.

Nei video pubblicati sui social, si sentono le urla di uno degli operai che da terra cerca di richiamare l'attenzione dei colleghi sul tetto. Poi, la vernice rossa comincia a cadere copiosa dall'alto. Prima un piccolo spruzzo, poi una vera e propria cascata. Il tutto avviene in corrispondenza dell'ingresso del centro commerciale, frequentato ogni giorno da migliaia di persone da tutta la Campania. I clienti si danno alla fuga nel tentativo di non sporcarsi.