Al Cto paziente non grave picchia vigilante e frattura mano all’infermiere per essere visitato prima

Il paziente, un giovane di 33 anni, era arrivato al Pronto Soccorso in codice verde e quindi non era grave, ma voleva saltare la fila.

Un paziente non grave arrivato al Pronto Soccorso del Cto pretende di saltare la fila e di essere visitato per primo, così prima picchia un vigilantes accorso per difendere il medico di turno dall'aggressione, poi frattura la mano ad un infermiere intervenuto. E quindi fugge via. L'aggressione è avvenuta attorno alle ore 22 di ieri sera. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione Capodimonte. Poco prima un 33enne dell’Arenaccia già noto alle forze dell’ordine, in attesa di ricevere cure, è andato in escandescenze per l’attesa. Il 33enne ha inveito nei confronti della dottoressa medico di turno. Una guardia particolare giurata e un infermiere sono intervenuti per calmarlo e l’uomo li ha aggrediti. Pesante il bilancio, il vigilantes ha riportato un “trauma cranico lieve non commotivo, distorsione rachide cervicale, contusioni dorsali e lombari e abrasioni multiple”, 21 giorni di prognosi. Per l’infermiere “trauma cranico lieve non commotivo, infrazione corticale base falange 4° dito”, 30 giorni di prognosi. Il 33ennne si è poi allontanato. I Carabinieri lo denunceranno per lesioni e interruzione di pubblico servizio.

Sulla vicenda è intervenuta anche l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate:

"A Napoli – afferma Manuel Ruggiero, presidente NTI – continuano le aggressioni. Al Cto si è consumata la decima aggressione del 2022. Sono circa le h21.30/22.00 del 28/02/2020 quando al Pronto soccorso collinare avvengono ,come di routine, una serie di aggressioni verbali di persone triagiate come codice verde in attesa di visita medica.Lo scenario cambia quando una di queste persone ,un uomo giovane ,supera il triage ,arriva in sala visita medica(codice verde) e punta dritto al medico ,una bravissima dottoressa, che non aveva ancora visitato il paziente in questione".

Nell’attimo prima di volerla aggredire fisicamente viene prontamente fermato dalla guardia giurata, da qui nasce una vera e propria colluttazione nella quale viene coinvolto anche un infermiere che si frattura una mano durante l'aggressione, 30 giorni di prognosi per lui, 21 per la guardia giurata.Dopo poco arrivano le forze dell’ordine ,ma il giovane era già fuggito, tramite i dati del triage verrà sicuramente rintracciato.“Siamo soli, oramai dobbiamo renderci conto che siamo soli, sia noi che le guardie giurate, non abbiamo tutele, non ci vengono forniti gli strumenti per difenderci. È solo una escalation di violenza che non trova tregua!”.