Ai Quartieri Spagnoli baretti mai autorizzati scoperti da Nas e vigili: il Comune li chiude

A cura di Pierluigi Frattasi

Baretti e locali notturni abusivi ai Quartieri Spagnoli di Napoli. I carabinieri dei Nas e gli agenti della Polizia Locale dell'Unità Operativa Avvocata hanno scoperto due locali, uno in Vico Lungo Gelso, l'altro in Vico Trinità degli Spagnoli, che vendevano alcol e cibo agli ignari clienti, ma non erano mai stati autorizzati.

Mancava, infatti, la Scia, la segnalazione certificata di inizio attività edilizia, che bisogna presentare allo sportello unico del Comune di Napoli, per comunicare l’inizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Palazzo San Giacomo, dopo i verbali elevati dalle forze dell'ordine, ha ordinato la cessazione immediata dell’attività nei due locali.

Controlli rafforzati delle forze dell'ordine

I Quartieri Spagnoli sono una delle zone più frequentate durante la movida. Negli ultimi anno hanno registrato una crescita enorme dei turisti e dei visitatori. Alla quale ha fatto seguito una vera e propria esplosione di aperture di baretti, ristoranti e locali notturni, nella stragrande maggioranza dei casi regolari. Tutta la zona, con i suoi vicoli caratteristici e i suoi palazzi storici, è diventata una attrazione per i turisti e i tantissimi frequentatori della vita notturna. Sono nate aree pedonali, con la possibilità per i locali di mettere tavolini e ombrelloni.

Il rione del centro storico è preso d'assalto, soprattutto di sera, da migliaia di giovani. Il risvolto della medaglia è che non sempre la convivenza con i residenti della zona è pacifica. Anche i controlli delle forze dell'ordine si sono intensificati sui Quartieri Spagnoli durante la movida, con verifiche e ispezioni periodiche, sia per la sicurezza dei cittadini che per contrastare il rischio della vendita di droga o alcol ai minori.