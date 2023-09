Agguato a Miano nella notte: proiettili contro pregiudicato: colpito a gamba e addome Pregiudicato 36enne colpito in strada da due persone, ferite ad addome e gambe, operato al Cto è in prognosi riservata.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

È stato colpito all'addome e a una gamba, ricoverato e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico l'uomo vittima di un agguato ieri notte a Miano, rione del quadrante Nord di Napoli. Due persone lo hanno affiancato esplodendo diversi colpi di pistola. P.R., 36 anni è caduto al suolo. L'uomo è pregiudicato, ha precedenti per rapina e reati di droga, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e nello scorso mese di gennaio fu accoltellato alla schiena, alla gamba e al gluteo. Disse che aveva subito un tentativo di rapina, ma a questa versione gli investigatori non hanno mai creduto.

A indagare sull'accaduto sono gli investigatori del commissariato di Scampia; il ferito è in prognosi riservata al Cto, centro traumatologico ortopedico, non risulta in imminente pericolo di vita. Si indaga su varie ipotesi, una è la pista personale, determinata da dissidi di tipo sentimentale.