Vigile urbano picchiato a bastonate a Napoli e lasciato svenuto a terra, preso un aggressore L’agente della Polizia Locale fu accerchiato da 3 persone e ferito gravemente per futili motivi. L’aggressore 23enne arrestato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un agente della Polizia Municipale di Napoli picchiato a bastonate per futili motivi. In tre lo accerchiarono armati di mazze. Il vigile urbano fu colpito con violenza più volte a colpi di mazza, riportando gravi ferite alla testa e alle braccia. I tre aggressori poi lo lasciarono a terra, privo di sensi. L'episodio avvenne a luglio dello scorso anno, nel Rione Sanità, che si trova al centro storico di Napoli, scoppiato per un motivo banale, sembra per un posto auto.

Le indagini e l'arresto

Subito partirono le ricerche degli assalitori. Sul posto arrivarono le auto dei colleghi che si misero subito sulle tracce degli aggressori, che sono stati identificati. Oggi, uno degli aggressori è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale.

Gli Agenti della Polizia Municipale, appartenenti all’Unità Operativa di Investigativa Centrale, hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare personale a carico di un 23enne, residente nel quartiere Stella, emesso dall’ufficio del G.I.P. del Tribunale di Napoli.

La violenta aggressione

Secondo le indagini, il 23enne, nel mese di luglio 2022, in concorso con altri due soggetti, di 29 e 25 anni, armati di bastone, avrebbe aggredito violentemente e per motivi ritenuti futili un Agente di Polizia Locale, procurandogli lesioni gravissime e omettendo di prestargli soccorso, lasciandolo a terra privo di sensi.

In attesa della applicazione del sistema elettronico di controllo (braccialetto) e per dare perfetta esecuzione alla Ordinanza della Autorità Giudiziaria, il 23enne, già agli arresti domiciliari, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Poggioreale.