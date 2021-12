Forte esplosione di gas ad Afragola, alloggio devastato, sul posto i vigili del fuoco Esplosione probabilmente causata da una bombola di gas in pieno centro ad Afragola, popoloso comune a Nord di Napoli.

A cura di Redazione Napoli

Esplosione Afragola, immagine da NanoTv

Forte esplosione di gas ad Afragola, alloggio devastato, sul posto i vigili del fuoco. Il fatto è avvenuto nel centro storico del popoloso centro della cintura Nord di Napoli, in via Galliano. I vigili del fuoco, come si può vedere da un filmato diffuso dall'emittente NanoTv su Facebook, stanno già operando e sono nella fase di spegnimento del rogo che ha investito un alloggio posto all'interno di un palazzo, al piano terra.

Nel cortile e nell'abitazione non vi sarebbero persone coinvolte; una donna insieme i figli è stata posta in sicurezza dai vicini di casa che grazie ad una scala secondaria sono riusciti a mettere in salvo la famiglia. Secondo i primi rilievi la deflagrazione sarebbe da attribuire all'esplosione di una bombola del gas.