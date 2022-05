Aeroporto Capodichino, l’ufficio carte d’identità chiude il pomeriggio: “Dopo le 13 va via la linea” Un cartello avvisa i passeggeri che “tassativamente alle ore 13,00 va via la linea e lo sportello chiude”. Si tratta della linea con il ministero dell’Interno.

A cura di Pierluigi Frattasi

All'Aeroporto di Capodichino lo sportello comunale per i rinnovi delle carte d'identità scadute è chiuso il pomeriggio. Un cartello avvisa i passeggeri che "tassativamente alle ore 13,00 va via la linea e lo sportello chiude". Si tratta della linea dei terminali con la banca dati del ministero dell'Interno. Una situazione che sta creando non pochi disagi ai passeggeri e che rischia di diventare ancora più pesante con l'avvicinarsi dell'estate, quando tradizionalmente aumentano i flussi dei viaggiatori che partono o arrivano per le vacanze e ci sono più voli per più destinazioni. Lo sportello anagrafe istituito dal Comune di Napoli si è rivelato molto utile in questi anni per i tantissimi passeggeri che una volta arrivati nello scalo partenopeo scoprono ormai troppo tardi di avere la carta d'identità scaduta e, quindi, di non poter partire.

Senza il documento di riconoscimento valido, infatti, non è possibile passare il check-in per salire a bordo dell'aereo. Da quando il Comune ha istituito uno sportello dell'anagrafe anche in aeroporto tanti viaggiatori hanno potuto rinnovare le proprie tessere d'identità scadute al volo e in questo modo non perdere l'aereo. Purtroppo, però, in questi giorni lo sportello il pomeriggio è chiuso. L'anagrafe comunale è a corto di personale, tanto che le Municipalità hanno proposto di chiudere gli sportelli locali la domenica e i festivi, realizzando un unico sportello centrale a Napoli.

A Capodichino, dove pure si scontano carenze di personale, il motivo però sembrerebbe essere un altro, come lascerebbe intendere l'avviso affisso allo sportello: "dopo le ore 13,00 di ogni giorno va via la linea". Una situazione che sembra assurda. Com'è possibile che la connessione dei terminali funzioni solo per mezza giornata? In passato, c'erano state segnalazioni di analoghi disservizi dello sportello, con chiusure anticipate in alcuni giorni, ma a causa della mancanza di personale. Nell'Italia 2.0 dove sempre più persone ormai a casa optano per la fibra o per connessioni a banda larga, all'aeroporto di Napoli, invece, ci sono uffici dove la connessione dura soltanto mezza giornata.

"L'anagrafe è un servizio per il cittadino fondamentale – spiega Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti – e va implementato con uomini e mezzi. Soltanto grazie al lavoro dei dirigenti del Servizio Anagrafe e del personale del dipartimento, siamo riusciti, in questi anni, a garantire le attività del servizio. Chi mi conosce sa bene che non faccio sconti a nessuno, ma obiettivamente devo riconoscere che questi lavoratori, seppur in sotto organico, hanno fatto miracoli in tutte le Municipalità. Adesso però, il Direttore generale implementi la pianta organica e consenta anche ai napoletani più distratti, di poter usufruire del servizio anagrafe, come in tutti gli aeroporti internazionali, tutti i santi giorni, dalla mattina alla sera, magari aumentando anche il costo del servizio, a carico di chi "colpevolmente" dimentica di controllare la validità del documento di riconoscimento prima di partire per un viaggio".