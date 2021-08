Addio al giurista Paolo Di Ronza: lutto all’Università Federico II di Napoli Lutto all’Università Federico II di Napoli per la scomparsa del professor Paolo Di Ronza, giurista, docente di Diritto dell’esecuzione penale e Procedura Penale. Nella sua lunga carriera accademica è stato anche componente della commissione per la riforma del Codice Penale. I funerali si terranno domani nella Chiesa di San Pasquale a Chiaia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto all'Università Federico II di Napoli per la scomparsa del professor Paolo Di Ronza, giurista, docente di Diritto dell'esecuzione penale e Procedura Penale, direttore della Scuola di specializzazione di diritto e procedura penale e titolare dell’insegnamento di Teoria generale del processo. Di Ronza, nella sua lunga carriera accademica, è stato anche componente della commissione per la riforma del Codice Penale ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche, tra le quali il Manuale di diritto dell'esecuzione penale edito dalla CEDAM. Hanno frequentato i suoi corsi al Dipartimento di Giurisprudenza fredericiano tantissimi avvocati e magistrati napoletani. I funerali si celebreranno domani, sabato 7 agosto, presso la Chiesa di San Pasquale a Chiaia, nell'omonima piazza, alle ore 10.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte del mondo del diritto, della cultura e delle istituzioni che stanno arrivando in queste ore alla famiglia, per la grave perdita. Anche il mondo accademico e della Federico II ha espresso le condoglianze per la scomparsa del professor Di Ronza. Una grande perdita per il mondo accademico e forense. Di Ronza, infatti, è stato maestro di tantissimi avvocati e giudici, che oggi operano in tutt'Italia. Molti giovani studenti nel corso degli anni si sono formati sui suoi manuali per imparare i segreti della procedura penale e affrontare i concorsi in magistratura. Dopo le esequie che, come detto, si terranno domani nel quartiere di Chiaia, il corpo sarà poi trasferito presso il cimitero di Gricignano d'Aversa, in provincia di Caserta, luogo di origine del docente universitario.