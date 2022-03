A via Marina esplosa una bomba carta contro l’autonoleggio L’episodio in via Vespucci, sull’asse costiero, poco prima delle ore 22. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una bomba carta esplosa davanti ad un autonoleggio, ieri sera su via Marina a Napoli. L'episodio è accaduto poco prima delle ore 22. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto, allertati da una segnalazione al 112, il numero unico per le emergenze 112. I militari dell'Arma sono intervenuti in via Amerigo Vespucci 107, dove poco prima ignoti avevano fatto esplodere un ordigno rudimentale, probabilmente una bomba carta, davanti all’attività commerciale C-Rent. L’esplosione, ha provocato il danneggiamento della serranda, della vetrata e dell’insegna della società che si occupa di autonoleggi.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia Stella e della stazione Borgoloreto per ricostruire quanto accaduto.

Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, per individuare e identificare gli autori del gesto. A Napoli l'attenzione delle forze dell'ordine in queste ore è altissima, anche per l'arrivo in città del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che questa mattina sarà al Maschio Angioino, per firmare il Patto per la città con il sindaco Gaetano Manfredi. Draghi sarà a Napoli accompagnato dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Una visita istituzionale molto importante, come ha sottolineato anche il prefetto della città Claudio Palomba, anche a seguito dell'escalation di violenza che si è verificata nelle ultime settimane, soprattutto nei comuni dell'area nord, dove è in atto uno scontro tra clan camorristici che si contendono il territorio.