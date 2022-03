A Soccavo incendiate le giostrine per i bimbi nel parco Costantino Borrelli: “Vergognoso, non è una bravata. I vandali vanno puniti severamente”

A cura di Pierluigi Frattasi

Incendiate le giostrine per i bambini nel parco pubblico Costantino di Soccavo, quartiere nell'area occidentale di Napoli. Il raid da parte di vandali anonimi è avvenuto stanotte. "Un atto vergognoso – commenta il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde) – ci attiveremo per ripristinare l’area giochi”. I residenti della zona hanno allertato il consigliere regionale per chiedere un aiuto. "I cittadini – dice Borrelli – sono stanchi di questo degrado che ha portato alla rovina dell’unica area in zona dove poter portare i bambini".

Borrelli: "Atto vergognoso"

“Un atto vergognoso – affermano Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli – questa non è una bravata, ma una vera e propria azione criminale. Abbiamo sollecitato le forze dell’ordine affinché individuino al più presto i responsabili, che vanno duramente puniti e costretti a ripagare il danno arrecato alla comunità. Oggi ci si diverte a fare disastri, una deriva pericolosissima. Ci attiveremo intanto per cercare di ripristinare la piazza in breve tempo e dare di nuovo ai bimbi della zona un posto in cui giocare spensierati”.