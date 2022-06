A Ponticelli assistente sociale aggredita negli uffici comunali: arriva la polizia

Aggredita una assistente sociale comunale a Ponticelli, con urla, insulti e suppellettili sbattute. All'origine della lite ci sarebbe stata la richiesta di una pratica amministrativa da parte di alcuni assistiti. Sul posto è arrivata la Polizia di Stato. L'aggressione è avvenuta nella giornata di oggi, venerdì 24 giugno 2022, presso il Centro dei Servizi Sociali Territoriali dell'area est. A denunciare l'episodio la Cisl Fp che, con Agostino Anselmi, che chiede subito più vigili e telecamere per la sicurezza.

L'aggressione, l'ennesima che si registra negli uffici dei servizi sociali comunali, è sintomo delle difficoltà di una professioneportato alla ribalta dalla fiction Mina Settembre.

“Episodi – scrive Anselmi – che ormai si ripetono in modo puntuale in tutti i CSST di ogni zona della città. Appare evidente che ci troviamo di fronte ad ulteriori segnali di quanto le condizioni di disagio si siano amplificate nella nostra città, ma questo non può esimere l'amministrazione dalla responsabilità di intervenire urgentemente per la tutela psico-fisica di queste lavoratrici e lavoratori”.

Anche in una logica di efficientamento dei servizi, è impossibile non prevedere misure che possano garantire ordine e sicurezza soprattutto in quei servizi più sensibili, come tra l'altro già sarebbe previsto per i servizi di assistenza sociale.

I centri dei servizi sociali sono completamente scoperti da personale deputato all'ordine pubblico come agenti di polizia Municipale e spesso non è garantito nessun personale di supporto e guardiania, tanto che il personale deputato alle attività per l'utenza è costretto a preoccuparsi di aprire o chiudere i centri.