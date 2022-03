A Napoli riaperto il condono edilizio, domande con autocertificazione entro dicembre 2022 Il Comune riapre i termini del condono edilizio a Napoli. Si potrà presentare la modulistica in autocertificazione entro il 31 dicembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Riaperti i termini del condono edilizio al Comune di Napoli. Sarà possibile presentare la domanda di condono entro il 31 dicembre 2022. Palazzo San Giacomo, infatti, con la delibera della Giunta Manfredi, proposta dall’Assessore all’Urbanistica Laura Lieto, e approvata oggi, 10 marzo 2022, ha stabilito “la riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione, ai sensi della delibera di G.C. n. 4981/06 e successive, per la chiusura delle domande di condono, fissando la nuova scadenza al 31/12/2022”.

Cosa deve fare chi è subentrato in una domanda di condono

I cittadini che finora non hanno aderito alla procedura di condono edilizio potranno farlo, adesso, presentando la modulistica entro il 31 dicembre prossimo. Ma c'è anche che a fare domanda di condono possa essere invece un cittadino che ha acquistato una casa con una domanda già pendente. Cosa deve fare in questo caso? Nel caso in cui, invece, i cittadini “risultino nuovi proprietari, subentrati nella titolarità della domanda – spiega il Comune – dovranno allegare alla modulistica (disponibile nell'apposita sezione del sito del Comune) copia del titolo di proprietà”.

A Napoli già fatti 45mila condoni con autocertificazione

Con questa importante procedura, semplificata ed autocertificativa, il Settore Condono Edilizio ha emesso, ad oggi, circa 45mila Disposizioni Dirigenziali sananti, attraverso le quali sono stati legittimati altrettanti abusi. L’approvazione della Delibera, che aggiorna i termini per la presentazione dei modelli per la definizione delle istanze di condono ancora pendenti, assicura continuità ad una fondamentale procedura attraverso la quale vengono definite, ogni anno, circa 700 istanze di condono.