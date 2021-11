A Napoli nessuno vuole trasportare i morti poveri o ammazzati per strada al cimitero Deserta la gara del Comune, scaduto l’affidamento provvisorio ai privati di 5 mesi: i morti poveri o per strada rischiano di restare a terra.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli nessuno vuole fare il servizio di trasporto funebre dei poveri o morti ammazzati per strada. La gara da 140mila euro per 9 mesi fatta dal Comune a fine marzo è andata deserta. L'affidamento urgente fatto a fine maggio è stato revocato a giugno. Il servizio negli ultimi mesi è stato garantito grazie alla disponibilità dell'impresa “Funeraria” Di Riccio e Murante. Ma l'affidamento provvisorio di 5 mesi da circa 75mila euro è scaduto in questi giorni e al momento non si sa cosa succederà. Al Comune di Napoli è prevista una riunione con l'assessore ai Cimiteri Vincenzo Santagada e i tecnici nei prossimi giorni, dove sarà discusso anche questo problema.

Perché nessuno vuole offrire questo servizio? Il trasporto funebre al cimitero per i poveri o all'obitorio per i morti uccisi in strada è previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria. Si tratta di soggetti deceduti sulla pubblica via oppure in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità, di indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per i quali c'è disinteresse da parte dei familiari. Il Comune è tenuto ad assicurare questo servizio che viene richiesto da magistratura, carabinieri e Polizia di Stato.

Il Comune però, a quanto filtra, pagherebbe poco per un servizio nel quale bisogna garantire la massima disponibilità ad ogni ora del giorno e della notte: 75mila euro lordi per 5 mesi, sono appena 15mila euro al mese, per una città di quasi un milione di abitanti, dove ci sono tanti indigenti e anche un numero di incidenti elevato in strada. Da qui, le difficoltà ad appaltare il servizio, che negli ultimi anni è stato gestito dalla ditta di onoranze funebri Tammaro.

Lo scorso marzo è stata fatta la gara e sono stati invitati diversi imprenditori alla manifestazione di interesse, ma quando il 15 aprile si è tenuta la seduta per l'apertura delle buste, si è constatato che non era arrivata nessuna offerta. Si è dovuto procedere quindi ad affidamenti diretti, perché il servizio va assicurato senza interruzioni, essendoci anche esigenze di salute pubblica. Ma l'ultimo affidamento è scaduto questo mese. Il dossier adesso è sul tavolo del nuovo assessore ai Cimiteri Santagada. Possibile che ci possa essere una breve proroga nell'attesa dell'indizione di una nuova gara.