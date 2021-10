A Napoli in centinaia al centro storico per la movida, l’ambulanza bloccata tra la folla Il centro storico preso d’assalto da centinaia di giovani fino a notte fonda, un’ambulanza a sirene spiegate arrivata per un soccorso resta bloccata tra la folla. Ci vogliono 10 minuti per liberarla tra le decine di giovani che si trovano nel vicolo. A denunciarlo è il presidente del Comitato Vivibilità Cittadina l’avvocato Gennaro Esposito.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il centro storico preso d'assalto da centinaia di giovani fino a notte fonda, un'ambulanza a sirene spiegate arrivata per un soccorso resta bloccata tra la folla. Ci vogliono 10 minuti per liberarla tra le decine di giovani che si trovano nel vicolo. A denunciarlo è il presidente del Comitato Vivibilità Cittadina e neo-consigliere comunale della lista Manfredi Sindaco, l'avvocato Gennaro Esposito: "Penso che Manfredi – dice – debba immediatamente chiedere un tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Io chiederò questo tra i primi atti".

"Non è la prima volta che capita, purtroppo – scrive il Comitato Vivibilità Cittadina – questa notte a Banchi Nuovi, nel pieno centro storico di Napoli, un’ambulanza è stata ferma nella folla per oltre 10 interminabili minuti! Da quello che sappiamo dai residenti un ragazzo stava male per abuso di alcol. A Napoli nessuno si occupa di questo fenomeno che provocherà – e già sta provocando – danni sociali e sanitari enormi".

"Intanto – aggiunge Esposito – il tutto si è svolto nella completa indifferenza dei giovani che anziché scansarsi e far passare velocemente l'ambulanza ne hanno provocato il rallentamento. Minuti che potrebbero essere fatali per chiunque. Esortiamo le istituzioni ad intervenire sugli assembramenti che registriamo ormai ogni sera in punti ben conosciuti. Ad aggravare la situazione della viabilità è anche l’invasione di sedie e tavoli in vicoli stretti che nessuno controlla. Abbiamo fatto le denunce ove mai dovesse accadere l’irreparabile sappiamo chi sono i responsabili! Noi continuiamo a tenere alta l’attenzione". "Stanotte – conclude Esposito – folla con canti e musica alta anche in piazza Bellini tutta la notte fino alle 5".