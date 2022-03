A Napoli 35enne gambizzato con una pistola a piombini mentre passeggia in strada Colpito da 2 sconosciuti, i medici gli hanno estratto un piombino dalla sua gamba destra: 10 giorni di prognosi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Pistola finta, immagine d’archivio

Un 35enne incensurato è stato gambizzato con una pistola a piombini mentre passeggiava tranquillamente in strada ieri sera, nella zona di Poggioreale. L'uomo, secondo quanto denunciato ai carabinieri, sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti in sella ad uno scooter, che all'improvviso gli avrebbero sparato contro con l'arma ad aria compressa. Il giovane è stato portato subito al Pronto Soccorso della clinica Villa Betania, dove il personale sanitario gli ha estratto un piombino dalla gamba destra. I medici gli hanno poi prescritto 10 giorni di prognosi. Una storia i cui contorni sono ancora tutti da chiarire. Gli investigatori stanno vagliando la prima sommaria ricostruzione.

Colpito da una pistola ad aria compressa

Non è chiaro il motivo per il quale il giovane sia stato ferito. Né il tipo di arma che sia stata utilizzata. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una pistola ad aria compressa, che potrebbe essere stata anche modificata per recare un maggiore danno. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che sono intervenuti presso il pronto soccorso della clinica Villa Betania dove il 35enne era stato trasportato. Sono in corso gli accertamenti per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e per individuare e identificare i responsabili dell'aggressione. Non è escluso che possano essere utilizzate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, anche per cercare di individuare lo scooter utilizzato dai due delinquenti e quindi per arrivare alla loro identificazione.