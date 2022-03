Movida violenta, a Mergellina naso e faccia spaccati a 16 enne. Al centro storico in 7 con le mazze Per il giovane 25 giorni di prognosi dopo le botte. Al centro storico polizia blocca 7 ragazzi con tirapugni e manganelli. Poco prima aggressione a Santa Chiara.

A cura di Pierluigi Frattasi

Picchiato brutalmente da una babygang a Mergellina, un ragazzo di 16 anni è finito al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, questa notte, con un trauma facciale ed il naso spaccato. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. A raccogliere la denuncia del giovane a Fuorigrotta sono stati i Carabinieri della compagnia di Bagnoli, che sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, dove poco prima il 16enne incensurato del posto, è stato accompagnato da un suo genitore. Il giovane si era presentato in ospedale con delle ferite.

Per il minorenne, il presidio sanitario ha prescritto 25 giorni di prognosi per “Trauma facciale ed escoriazioni e ferite allo zigomo, nonché frattura delle ossa nasali”. Da una prima sommaria ricostruzione ancora tutta da verificare pare che poco prima a Mergellina il giovane sia stato aggredito per motivi ancora non chiari da alcuni suoi coetanei sconosciuti. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Stazione di Fuorigrotta per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Al centro storico 7 giovani bloccati con tirapugni e manganelli

Sette minorenni sono stati bloccati dalla polizia a Napoli perché trovati in possesso di 4 tirapugni e 3 manganelli telescopici; sono ritenuti responsabili di aver aggredito poco prima alcuni ragazzi i quali si sono rivolti agli agenti raccontando l'episodio avvenuto nel Chiostro di Santa Chiara nel centro della città. Due degli aggressori, 14enni, sono stati denunciati per lesioni aggravate e porto di armi ed oggetti atti ad offendere mentre gli altri, minorenni tra i 12 e i 13 anni, sono stati affidati ai genitori. I poliziotti intervenuti stavano eseguendo dei controlli in piazza del Gesù. Le vittime hanno raccontato agli agenti di essere stati aggrediti da alcuni ragazzi armati di noccoliere e bastoni telescopici. Gli agenti, con il supporto di una volante dell'Ufficio Prevenzione Generale, si sono recati nel vicino luogo dell'aggressione e, grazie alle descrizioni delle vittime, hanno riconosciuto e bloccato il gruppo di 7 giovani.

Controlli per la mala-movida in tutta la città

Anche la Polizia Municipale è stata impegnata stanotte nei controlli contro la mala-movida. Gli Agenti del Reparto Tutela Emergenza Sociale e Minori hanno intercettato in Via San Sebastiano 2 ragazzi di 17 anni che acquistavano alcol presso un esercizio pubblico e hanno proceduto a sanzionare l'esercente. In Via Banchi Nuovi venivano sorpresi altri due ragazzi, questa volta di 15 e 13 anni, in questo caso l'esercente è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per la vendita di alcolici a minori di anni 16. Nella zona del Centro Storico i controlli da parte di Agenti della U.O. Vomero hanno consentito di individuare un esercente in Vico Monteleone, che è stato sanzionato per la vendita di alcol ad un sedicenne, dai controlli venivano inoltre individuati 2 locali in Via S. Anna dei Lombardi che vendevano alcol dopo le ore 24,00. A carico dei titolari degli esercizi è stata inoltrata segnalazione alla Questura per eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività. Tutti i minori sono stati riaffidati ai genitori.

Gli agenti hanno effettuato anche una serie di verifiche per assicurare il rispetto delle norme che regolano la “movida” cittadina secondo le disposizioni dell'Ordinanza Sindacale 59/2022. Nell’immediatezza degli orari di chiusura stabiliti dal dispositivo, sono state verificate n. 153 attività e dai controlli sono scaturiti n° 6 verbali per diverse violazioni, in particolare è stato necessario sanzionare le inosservanze nella zona di Chiaia in Vicoletto Belledonne e al Centro Storico in Calata Trinità Maggiore per il mancato rispetto dell' orario di chiusura. I controlli sono poi continuati in pattugliamento fino all' alba per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle ore 05,00, come previsto in Ordinanza.

Dai controlli di Polizia Amministrativa sono inoltre scaturiti ulteriori 46 verbali, per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la diffusione di musica senza autorizzazione e per lo sversamento illecito dei rifiuti. Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati n. 269 controlli ed elevati 243 verbali e 10 sequestri oltre alla rimozione di 83 veicoli con i carri gru nelle zone di maggiore attrazione della movida cittadina.