“A Capodimonte, Santa Teresa e Foria violenza senza freni, abbiamo paura anche a portare giù il cane” Raccolta firme online dei cittadini di Capodimonte, Rione Sanità, Santa Teresa, Corso Amedeo di Savoia e Foria: “Qui troppa violenza, subito più controlli”

A cura di Pierluigi Frattasi

Il luogo del ferimento delle due ragazze sfregiate – Foto di Gaia Martignetti/Fanpage.it

"In due giorni al Corso Amedeo di Savoia è successo di tutto, incidenti, furti e sfregi permanenti. Sabato 28 maggio 3 ragazze sono state investite su uno scooter verso le 3 di notte, controsenso, senza patente, senza casco, con scooter sotto sequestro. Domenica 29 maggio 2 sorelle verso l’una di notte sono state ferite con dell'acido in faccia, per non parlare dei furti e di coloro che abbandonano mobili, vasche, armadi e tutto quello che hanno, dove vogliono e quando vogliono senza che nessuno dica niente". Inizia così la petizione online degli abitanti della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena contro l'aumento dei reati sul territorio. Prese d'assalto negli ultimi giorni soprattutto le zone di via Foria, Rione Sanità e Corso Amedeo di Savoia. I residenti hanno lanciato una raccolta firme per chiedere più controlli. "Abbiamo bisogno i forze dell'ordine che pattuglino la zona giorno e notte – dice il consigliere municipale Carlo Restaino (Europa Verde), tra i promotori dell'iniziativa – Non escludiamo anche l’intervento dei militari con il progetto “strade sicure” come a Piazza Bellini o al Duomo". Il tutto mentre il sindaco Gaetano Manfredi chiede un incontro al Prefetto per discutere di un nuovo Patto per la Sicurezza a Napoli.

A Capodimonte, Rione Sanità e Foria raccolta firme contro la violenza

Gli abitanti dicono basta alla violenza e si mobilitano. Alla III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena è stata lanciata una raccolta firme online per chiedere più controlli nella zona di Santa Teresa, Corso Amedeo di Savoia, via Miano, via Capodimonte e via Foria. "Purtroppo – scrive il consigliere municipale Carlo Restaino, tra i promotori dell'iniziativa – non è la prima volta che chiediamo maggiori controlli per queste strade. La notte, soprattutto dalle ore 21 e fino al sorgere del sole – aggiunge – questo tratto di strada è terra di nessuno, ognuno fa quello che vuole. Molti cittadini hanno paura, paura di portare giù il cane, di prendere un po' d'aria, hanno paura di attraversare la strada perché nessuno si ferma ai semafori".

"Auto parcheggiate in terza fila e sulle strisce pedonali da giorni – prosegue la petizione-denuncia- Furfanti che rubano di tutto, stereo, pneumatici. Rapine anche ai centri scommesse, parcheggiatori abusivi nel week end del tutto indisturbati. Ogni giorno cerchiamo di rendere il nostro quartiere più sicuro, più bello e appetibile turisticamente, ma ci scontriamo contro un degrado socio culturale. Il nostro core business ovvero i turisti sono tartassati. Gli rubano di tutto anche durante le ore giornaliere. Abbiamo bisogno di maggiori controlli, di forze dell'ordine che pattuglino la zona giorno e notte. Non escludiamo anche l’intervento dei militari con il progetto “strade sicure” come a Piazza Bellini o al Duomo".