A Capodimonte morta senza tetto ucraina stanotte, viveva nei giardinetti di Santa Teresa La senzatetto trovata senza vita su una panchina. Il corpo portato via dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Mortuaria.

A cura di Pierluigi Frattasi

È morta stanotte la senza fissa dimora dell'Europa Orientale che viveva da anni nei giardinetti di Santa Teresa, a Capodimonte. A chi le domandava da dove provenisse diceva di essere Ucraina. Aveva i capelli neri corti e gli occhi azzurri. Occhi che stamattina non si sono più riaperti. I passanti l'hanno notata sulla solita panchina, immobile e hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate la Polizia di Stato e la Polizia Mortuaria. Una volta constatatone il decesso, l'hanno deposta nella bara, con il velo bianco, e l'hanno portata all'obitorio. Non si quale possa essere stata la causa della morte, forse il brusco calo delle temperature, con il freddo, il vento gelido, la pioggia e il maltempo di stanotte. Domani mattina sarà disposta probabilmente l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

A segnalare l'accaduto il consigliere della III Municipalità Carlo Restaino: "Purtroppo stanotte – scrive – la signora ucraina senza fissa dimora che soggiornava da anni nei Giardinetti di Santa Teresa, la donna dai capelli neri corti con gli occhi azzurri, forse non resistendo al freddo di stanotte, ha lasciato questo mondo cosi ostile per lei". Una vita senza un tetto sotto cui dormire. La donna non andava nel dormitorio pubblico comunale, come purtroppo tanti altri clochard di Napoli – circa 2mila quelli censiti -, dove vigono regole severe, come il divieto di assunzione di alcol. "Rifiutava l'accoglienza – spiega Restaino – e preferiva dormire in strada. Purtroppo stamattina sono venuti a prenderla la Polizia e la Polizia Mortuaria. Un episodio molto triste da raccontare, che ci ha sconvolti tutti. Non bisognerebbe mai assistere a scene come queste".