Trentasette bambini, italiani e cinesi, canteranno canzoni dal repertorio della canzone napoletana e di quella orientale. È quanto, in occasione del Capodanno Cinese, farà in un flash-mob il Coro Mulan del capoluogo partenopeo, che riunisce sul territorio napoletano bambini di diversa estrazione culturale per favorire lo scambio reciproco e il multiculturalismo. Addestrato dall’Accademia Musicale Caruso, con il sostegno dell'associazione Ciao Cina, questo gruppo di bambini diventa tramite di conoscenza e scambio anche tra i genitori degli allievi.

Il flash-mob di domani venerdì 16 febbraio sarà l’occasione per lanciare la campagna di crowdfunding per permettere al Coro Mulan di partecipare la prossima primavera a un importante contest canoro che si terrà a Pechino. Non a caso l'iniziativa ricade nel giorno in cui si celebra in tutto il mondo il Capodanno Cinese. L'evento si svolgerà a Piazza del Gesù, a Napoli, alle ore 17, quando un coro composto da bambini italiani e cinesi in abito tradizionale sarà protagonista di un flash-mob sulle note di canzoni tipiche partenopee e orientali. Il presidente dell’associazione Ciao Cina, Jun Qin, ha dichiarato